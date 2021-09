SIN RETRASOS El presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, les indicó a los responsables de los partidos y frentes políticos que los primeros resultados de las PASO del próximo domingo podrían estar antes de las 23:00, al considerar que "no" creen que el "retraso sea de magnitud", pese a que "puede haber complicaciones" por los protocolos sanitarios. Corcuera se expresó de este modo durante un encuentro virtual que mantuvo junto a los otros dos jueces de Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, con los apoderados de los partidos políticos nacionales, donde sostuvo: "En los hechos no creemos que el retraso (en la publicación de los primeros datos oficiales) sea de esa magnitud". "Creemos que los resultados pueden ser antes", enfatizó Corcuera, quien advirtió que "puede haber complicaciones porque hay un 20 por ciento más de locales de votación" en el contexto de los protocolos establecidos por la pandemia.



FRENO A LA ESCALADA El dólar blue puso un freno a la escalada de las últimas jornadas y cotizó a un promedio de $186,50, mientras el Banco Central volvió a desprenderse de USD 90 millones ante la sostenida presión de la demanda de divisas en la plaza cambiaria. El billete en el segmento informal cerró con un retroceso de 50 centavos, aunque operó al alza en la primera parte del día. Así, puso un freno a la suba de las últimas jornadas, aunque en los primeros días de septiembre ya registró un aumento superior al de todo agosto ante el creciente apetito para dolarizar carteras en los días previos a las PASO. Durante el mes pasado, el blue experimentó un aumento de $1, mientras que en el inicio del nuevo mes ya sumó $5. Por su parte, el dólar mayorista ganó cuatro centavos y terminó a $98,05. SIGUE EMITIENDO El Banco Central continúa con los giros al Tesoro para hacer frente al aumento del gasto y en la primera semana de septiembre ya transfirió unos $60.000 millones. A lo largo del año ya envió un total de $770.000 millones, aunque el mayor ritmo de giros se dio a partir de la segunda mitad del 2021. Particularmente en julio se comenzó a consolidar una aceleración en términos de las necesidades de pesos cubiertas por la autoridad monetaria. A su vez, se deben tener en cuenta las dificultades por parte del Tesoro en las últimas colocaciones de deuda, un hecho que algunos economistas ya habían señalado como clave, dado que luego se iba a recurrir a la emisión tanto para cubrir el déficit como los montos que no se puedan refinanciar. El último envío de dinero fue concretado el viernes 3 de septiembre en concepto de "Transferencia de utilidades". TENDENCIA POSITIVA Las llegadas de turistas desde el extranjero crecieron 281% en julio, mientras que las salidas de residentes aumentaron 606,3%, informó el INDEC. Así, se alcanzaron las primeras variaciones interanuales positivas desde el inicio de la pandemia. El explosivo aumento de las cifras se debe a que la comparación con igual período del año pasado se hace con una base muy baja, ya que la actividad del sector, uno de los más afectados por la crisis sanitaria, era casi nula. Según el informe sobre "Turismo Internacional", en los primeros siete meses del año llegaron 71.100 turistas no residentes y se registró una disminución acumulada de 89,3% respecto del mismo período del 2020. Las salidas totalizaron 290.700, lo que representó una caída interanual del 63,5%. ESTADO DEMANDADO El Departamento de Justicia de Estados Unidos salió al cruce del Estado de Texas mediante una demanda que intenta bloquear la nueva ley que prohíbe la mayoría de los abortos, argumentando que la legislatura estatal la promulgó "en abierto desafío a la Constitución". La acción legal se produce después que la Corte Suprema se negara la semana pasada a bloquear la legislación texana, que prohíbe que casi todos los abortos después de las seis semanas de embarazo entren en vigor. Los jueces del tribunal superior habían votado por un estrecho margen de 5 a 4 para permitirlo, lo que llevó al presidente Joe Biden a atacar el fallo como un "insulto" al estado de derecho. Y ahora su fiscal general, Merrick Garland, anunció acciones legales contra Texas.