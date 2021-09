Fuerte descenso en la cantidad de casos activos en el país

Por "cambios en el algoritmo", el Ministerio de Salud señaló que son 43.761 actualmente. Ayer, además, se señalaron 3.661 positivos y 138 muertes. El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves 3.661 nuevos positivos de coronavirus y, de esa manera, Argentina llegó a 5.218.993 casos desde que comenzó la pandemia. De ese total, señaló que 43.761 se encuentran activos: 146.202 menos que en la jornada del miércoles. Según se informó, este fuerte descenso se debió a "cambios en el algoritmo de clasificación que contabiliza los casos activos" y se debería a un pedido de las 24 jurisdicciones, dado que "la carga manual de la información de las altas de pacientes COVID genera una sobrecarga en los equipos de vigilancia epidemiológica de casos activos/no activos en el SNVS". Así, ahora, aquellos casos que no estén clasificados como fallecidos y en los cuales hayan transcurrido más de 90 días desde la fecha de notificación del positivo, se convierten ahora en recuperados. Con este criterio, entonces, ayer se "depuró" la cantidad de casos activos. Mientras tanto, la curva de contagios sigue en descenso en el país: el promedio de los últimos siete días se ubicó este jueves en 3.342 (estaba en 3.483). Y en cuanto a la distribución de los casos, ninguna jurisdicción superó los mil casos por segunda jornada consecutiva. La provincia de Buenos Aires reportó 922 positivos (el 25% del total nacional), mientras la Ciudad de Buenos Aires indicó 208 (6%). En el resto del país, Tucumán comunicó 700 contagios (19%); Córdoba, 415 (11%); Catamarca, 325 (9%); Mendoza, 131 (4%); Santa Fe, 123 (3%); Corrientes, 118 (3%); y Salta, 108 (3%). Las demás provincias no superaron el centenar de casos. A su vez, el informe de la cartera sanitaria también señaló ayer que 2.297 personas que han contraído coronavirus se encuentran internadas en terapia intensiva, en lo que fue la primera suba en muchos días (50 más respecto al último reporte). Mientras tanto, los niveles de ocupación de esas camas críticas, independientemente del diagnóstico del paciente, se ubicaron en 41,9% en el ámbito nacional (-0,1%) y en 43,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (-0,3%). Finalmente, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves el fallecimiento de 138 personas que habían contraído coronavirus, por lo que las víctimas fatales en el país ascendieron a 113.099 desde que comenzó la pandemia. Las jurisdicciones que más decesos registraron fueron: Buenos Aires (23),Corrientes (20), Córdoba (16), Tucumán (10), Entre Ríos (9), Santa Fe (7), Catamarca (6) y Salta (6).

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS ERA LLAMATIVO QUE LOS CASOS ACTIVOS NO DESCENDIERAN CON LA BAJA SOSTENIDA DE CONTAGIOS.