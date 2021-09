Efemérides del día de la fecha, 10 de Septiembre

DÍA DEL TERAPISTA OCUPACIONAL

Esta fecha fue elegida por ser el día en el que se llevó a cabo el Primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, en La Rioja en el año 1985, a la vez se reconoce la labor de los terapistas ocupacionales. La historia de la terapia ocupacional en el país se remonta al año 1956 cuando se creó el Centro de Rehabilitación del Lisiado de Buenos Aires; el mismo fue creado en un contexto marcado por una fuerte epidemia de poliomielitis que afectó a 7000 personas ese año. Cabe agregar que dicho Centro fue antecedente de la primera Escuela Nacional de Terapia Ocupacional de Argentina y de Latinoamérica, la cual fue creada en el año 1959 y estaba bajo la coordinación de profesionales británicos.

Más adelante, en el año 1962, se fundó la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales (AATO), adherida a la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales. La misma define a la terapia ocupacional como "una profesión que brinda respuesta a personas, grupos y/o comunidades que presentan dificultades permanentes o transitorias para desarrollar las ocupaciones inherentes a su proyecto de vida".

DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Establecido por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2003, en este día se concientiza acerca del suicidio a la vez que se impulsan acciones para prevenirlo: "El día subraya la responsabilidad de todos nosotros de ayudar a salvar vidas que puedan estar en juego". El tema de este año es "Crear esperanza a través de la acción" y tiene el propósito de recordar a todas las personas que existe una alternativa al suicidio además transmite el mensaje de que nuestras acciones pueden brindar esperanza a aquellas personas que están atravesando tiempos difíciles.

Según la OMS, en el año 2019, se suicidaron más de 700.000 personas, es decir, 1 de cada 100 muertes fue por suicidio. En lo que respecta a los factores de riesgo de suicidio, informa que estos abarcan problemas mentales, abuso de sustancias, enfermedades crónicas, problemas financieros y las experiencias de violencia y abuso. Para prevenirlo, el organismo elaboró una guía, denominada "Vive la vida", en la que recomienda: restringir el acceso a los medios utilizados para suicidarse (plaguicidas, armas de fuego y determinados medicamentos); educar a los medios para que informen con responsabilidad sobre el suicidio; desarrollar en los adolescentes competencias socioemocionales para la vida; y detectar tempranamente, evaluar y tratar a las personas que muestren conductas suicidas y hacerles un seguimiento.

"MANIAC" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 1983, el sencillo "Maniac" de Michael Sembello destronaba a "Sweet dreams (are made of this)" de "Eurythmics" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Bossa Nova Hotel" (1983) y compuesto por Sembello junto a Dennis Matkosky, la canción estaba inspirada, originalmente, en la película de terror "Maniac" (1980) de William Lustig hasta que el productor Phil Ramone les pidió adaptar la letra a la película "Flashdance" (1983): "Nos pidió que los cambiáramos al concepto de una chica con la pasión y el don de la danza. Sin Phil no habría sucedido".