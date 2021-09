P U B L I C





Sigue el conflicto de la empresa recolectora de residuos y los vecinos seguimos acumulando. El Municipio no reacciona y no hace nada. Entonces ¿qué hacemos? Comenzamos a depositar los residuos en la calle, canteros, etc. Hagan algo, por favor. Rubén Simeone DNI 11.515.079 Veo un comunicado del municipio que aconseja no sacar la basura por un conflicto gremial no pasan los recolectores. Pregunto ¿qué pasa si el conflicto se extiende por un mes? Nuestras casas serían un basural ¿por qué no pasan los camiones municipales haciendo la recolección como lo hicieron muchas veces? Luis Bolaño DNI 7.667.530