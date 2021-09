10 de septiembre: día de la prevención del suicidio

La Organización Mundial de la Salud identifica al suicidio y a sus intentos como uno de los problemas más graves de la salud que pueden afectar a las personas, y es por eso que recomienda atención de forma prioritaria. El suicidio se nos presenta como una solución permanente ante un intenso dolor emocional, mental y/o físico temporal o para las relaciones interpersonales disruptivas, aunque no lo parezca, muchas veces la desesperanza el dolor y el vacío son estados temporales NO permanentes. El suicidio puede ser el resultado de un acto impulsivo repentino o de una planificación cuidadosa. La mayoría de las personas que piensan en suicidarse no quieren morir, lo que desean es liberarse. La sociedad está plagada de numerosos conceptos erróneos sobre la conducta suicida sobre la que es fácil caer. Estos mitos no ayudan en nada a la persona o a sus familiares, es más, entorpecen la prevención de dicha conducta y por lo tanto, deben ser eliminados para poder enfrentar eficazmente este grave problema. Por eso mismo queremos compartirlo con ustedes: Mito 1: Preguntar a una persona si está pensando en suicidarse puede incitar a hacerlo. Evidencia: Está demostrado que preguntar y hablar con la persona sobre la presencia de pensamientos suicidas, disminuye el riesgo de cometer el acto. Recomendación: Preguntar y escuchar a nuestro familiar sobre sus pensamientos y emociones relacionadas con la conducta suicida aliviará su tensión. Es muy importante que adoptemos una disposición de escucha y de respeto. Mito 2: La persona que expresa su deseo de acabar con su vida nunca lo hará Evidencia: Con frecuencia, la mayor parte de las personas que han intentado suicidarse, previamente expresaron su intención con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta. Recomendación: Estas verbalizaciones NUNCA deben ser consideradas como un alarde, chantaje o manipulación de la persona para la obtención de un fin determinado. Mito 3: La persona que se quiere suicidar no lo dice Evidencia: De cada diez personas que se suicidan, nueve expresan claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. Es importante saber que sólo un escaso número de suicidios se producen sin aviso. La mayoría de los suicidas dan avisos evidentes de sus intenciones. Recomendación: Es muy importante que si detectamos que nuestro familiar se encuentra en una situación de riesgo suicida le preguntemos sobre ello. Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión Mito 4: El suicidio es impulsivo y la mayoría de los suicidas no avisa Evidencia: El suicidio puede ser el resultado de un acto impulsivo repentino o de una planificación muy cuidadosa. En ambos casos, casi siempre existen signos directos o indirectos, verbales o no verbales, pistas o advertencias de riesgo suicida Recomendación: Es erróneo pensar que no podemos hacer nada para prevenir la conducta suicida. El suicidio y/o sus intentos, en muchas ocasiones, se puede prevenir y es por ello muy importante que aprendamos a detectar las señales de alerta de riesgo inminente, y que conozcamos cuáles son los factores que reducen o incrementan su aparición. Mito 5: Solo las personas con problemas graves se suicidan. Evidencia: El suicidio es multicausal. Muchos problemas pequeños pueden llevar al suicidio, además, lo que para unos es algo nimio, para otros puede ser algo catastrófico. Recomendación: Valorar, desde nuestro punto de vista, lo que para otros puede ser grave o menos grave, puede llevar a que infravaloremos el dolor que les puede causar. SEÑALES DE ALERTA Muchas personas, antes de intentar suicidarse, evidencian una serie de signos y síntomas que hacen posible la detección del riesgo suicida. Es muy importante que las familias conozcan cuáles son estas señales de alerta para minimizar el riesgo de aparición de un intento suicida en su familiar. Estas son algunas de las señales que pueden indicarnos que alguien está pensando en acabar con su vida: Señales de alerta verbales: Comentarios o verbalizaciones negativas sobre su futuro. "No valgo para nada", "Esta vida es un asco", "Mi vida no tiene sentido", "Estaríais mejor sin mí", "Soy una carga para todo el mundo", "Toda mi vida ha sido inútil", "Estoy cansado de luchar". "Lo mío no tiene solución", "Quiero terminar con todo", "Las cosas no van a mejorar nunca". "Quiero que sepas que en todo este tiempo me has ayudado mucho". Comentarios o verbalizaciones negativas sobre sí mismo o sobre su vida. "Lo mío no tiene solución", "Quiero terminar con todo", "Las cosas no van a mejorar nunca". Señales de alerta NO verbales: Cambio repentino en su conducta. Este cambio puede ir en dos sentidos: Aumento significativo de la irascibilidad, irritabilidad, ingesta de bebidas alcohólicas en cantidades superiores a las habituales y con una frecuencia inusual. Periodo de calma y tranquilidad repentino cuando previamente ha presentado gran agitación. Considerar esta situación como una mejoría de su familiar podría ser un error; puede constituir una señal de peligro de riesgo inminente. Aparición de laceraciones recientes en alguna de parte del cuerpo. Regalar objetos muy personales, preciados y queridos. Cerrar asuntos pendientes. Preparación de documentos para cuando uno no esté ¿Qué hacer ante una situación de riesgo? ESTRATEGIA 1: Tener disponibles teléfonos de emergencia o ayuda. Es muy importante contar con el apoyo de agentes preventivos: Acudir a Urgencias del Hospital más cercano. En caso que reciba tratamiento psiquiátrico, ponerse en contacto inmediato con su especialista de referencia, llamándolo por teléfono. Informar a las personas más cercanas de la situación que está atravesando su familiar y de la importancia de darle apoyo. ESTRATEGIA 2: Limitar el acceso a posibles medios lesivos. Retirar de su entorno todo tipo de material susceptible de ser utilizado potencialmente con finalidad suicida. Pensar siempre, si ha fracasado en un intento previo, que utilizará un método más letal al previamente usado. Tener cuidado con los domicilios en pisos altos. ESTRATEGIA 3: No dejarlo solo, involucrar a la familia y a los amigos. Ante el riesgo suicida es muy importante no dejar sólo a nuestro familiar y ponerlo en contacto con los servicios de salud mental Si fue dado de alta de la hospitalización, el riesgo puede continuar, por eso es importante continuar con el seguimiento con el profesional, ya que muchos suicidios se producen en una fase de mejoría. Lic. Espinoza Mailen, Esp. En terapia sistémica (MP 20673) y Lic. Ramírez Noelia, Esp. En Terapia cognitivo-conductual (MN 73884)