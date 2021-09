Faltan donantes y alertan por la situación crítica de los bancos de sangre

(Infobae) Cada año millones de personas necesitan transfusiones sanguíneas. Algunas personas requieren una transfusión sanguínea durante una cirugía y otras dependen de esta luego de sufrir un accidente o debido a que padecen una enfermedad que requiere componentes sanguíneos. Las donaciones de sangre hacen que todo esto sea posible. La sangre humana no puede reemplazarse; todas las transfusiones usan sangre de un donante. Atravesada por la pandemia de COVID-19, la Argentina vio disminuida la capacidad de donantes en un 80%. Recientemente, con la reciente baja de internaciones por coronavirus se incrementaron las cirugías programadas, los tratamientos por cáncer y leucemia, y son cada vez menos los donantes de sangre. Desde el Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas, el centro médico de formación de la Universidad de Buenos Aires, se realizan constantemente campañas de concienciación y donación de sangre para seguir captando donantes voluntarios. "Se necesitan con urgencia dadores para dar respuesta a los pacientes que tienen que operarse o que están realizando tratamientos para leucemias, trasplantes o con cáncer. Estos no pueden seguir esperando para su tratamiento por falta de sangre. Cambiar esta situación está en cada uno de nosotros. Invertí tu tiempo. Con solo 45 minutos podés ayudar a tres personas", sostienen. "Para donar sangre hay que acercarse al centro de donación más cercano para, entre otras cosas, evitar el uso del transporte público. Nosotros trabajamos de lunes a sábados, durante la semana de 8 a 13hs. No hace falta venir en ayunas, al contrario, es importantísimo que las personas desayunen. Lo único a evitar es haber consumido grasas saturadas el día anterior. Se recomienda un buen descanso la noche anterior", advierte Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del Clínicas. "Si bien el año pasado fue un año atípico debido a la pandemia de COVID-19, hubo una baja respecto a años anteriores, desde el Hospital de Clínicas se promovieron distintas campañas virtuales para que la gente se acerque a donar y donde miles de donantes lo hicieron con los más estrictos controles de seguridad", apunta la profesional. Los requisitos son tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud y esperar tres meses para donar si uno se enfermó por COVID-19. Los voluntarios deben presentarse con el DNI y completar datos precisos sobre su estado general de salud en un formulario, el proceso dura 45 minutos entre que llega al hospital y se les extrae la sangre. Se hacen una serie de controles antes de la donación con unas preguntas para cuidar tanto a la persona que dona como a la que recibe esa sangre. "En otro punto de control de presión y temperatura, pinchamos el dedo del donante para realizarle un estudio que mide la hemoglobina y hematocrito, lo que nos permite saber si la persona está en condiciones para donar sangre. El objetivo es saber si esta persona tiene ‘sangre de sobra’ como para donar. Una vez pasadas estas evaluaciones, la persona pasa a donar, que tarda entre cinco y diez minutos. Si te realizaron una cirugía, te hiciste un tatuaje o estás amamantando se recomienda esperar un año para donar sangre", concluye Vellicce. Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise.