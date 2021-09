Bárbara De Bony

La D-Foot International afirma que "1 de cada 4 personas con diabetes y pérdida de sensibilidad en los pies, desarrollarán una úlcera a lo largo de su vida. Y cuando esto suceda, con el tiempo, la mayoría de ellas podría sufrir una amputación. En todo el mundo, cada 20 segundos se pierde una extremidad debido a la diabetes". Esta cifra desalentadora puede revertirse con el cuidado adecuado de los pies. Con una serie de medidas sencillas, la mayoría de los problemas serios en los pies de las personas con diabetes, pueden ser evitados. Es importante que el paciente diabético realice un autocontrol revisando sus pies todos los días y concurra inmediatamente a su médico si observa alguna lesión en ellos. Al menos una vez al año, o con más frecuencia en caso de tener o haber tenido alguna lesión previa, debe ser controlado por un profesional de la salud, quien además deberá proporcionarle información sobre el cuidado y prevención de esta complicación. ¿Qué debería llamarnos la atención? Algún corte o grieta en la piel, una uña encarnada, callos, deformidades; si el pie cambia de color, de forma o simplemente si el paciente siente alguna sensación diferente como por ejemplo pérdida de sensibles o sentir algún dolor. Claves en la prevención. Debido a que las personas con diabetes son más propensas a padecer problemas en los pies, es una buena alternativa recurrir a un podólogo especialista que lo ayude con el corte de uñas y la resección de los callos. Otra de las claves es mantenerse activo. Planificar un programa de actividad física con el calzado adecuado y con el consentimiento del equipo de profesionales de la salud que lo atiende. Existen muchas actividades que puede realizar para mantener sus pies sanos. Y por supuesto, ocuparse de la diabetes para mantener el nivel de glucosa en la sangre dentro de los parámetros normales. Si tiene diabetes, ¡cuide sus pies! - Revise sus pies todos los días. Si no puede verse la planta de los pies, utilice un espejo o pídale a alguien que lo ayude. - Lave sus pies todos los días y séquelos con cuidado, particularmente entre los dedos - Mantenga la piel suave y tersa, con alguna crema o loción humectante, pero no aplique crema entre los dedos. - Si puede ver y tocar las uñas de sus pies, córtelas en línea recta, derechas, y lime los bordes. - Use medias claras de algodón. El calzado deberá proteger sus pies. Controle el interior del mismo antes de ponérselo. - Nunca camine descalzo. - Proteja sus pies del calor y del frío. Nunca use bolsas de agua caliente, almohadillas o mantas eléctricas. Posiblemente, se queme los pies sin darse cuenta. - No los sumerja los pies. - No fume. Consulte a su médico en Centro Médico Rawson para detectar a tiempo alteraciones y/o deformidades en sus pies y así recibir el tratamiento más adecuado.







Dra. Bárbara De Bony (MP: 551525) Cirujana Vascular, Flebóloga, Heridas Pie Diabético - Centro Médico Rawson - cmrdrapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606