"Fantasía sobre Ruedas" participó del primer torneo de la Liga Roller Energy









Fue en el Club 12 de Octubre de Benavídez, donde 20 patinadoras locales obtuvieron destacados resultados. El pasado domingo 29 de agosto, en el Club 12 de Octubre de Benavídez, se desarrolló el primer torneo regional de Patinaje Artístico para no federados organizado por la Liga Roller Energy de Zona Norte, dependiente de la Liga Argentina de Patín Artístico Libre (LAPAL). El certamen se dividió en las categorías Libre, Danza, Escuela y Parejas Mixtas y contó con la participación de patinadoras de la Escuela "Fantasía Sobre Ruedas" de nuestra ciudad. Las entrenadoras Densie Hereñú y Bernabella Piaggio acompañaron a 20 patinadoras locales, quienes compitieron en la categoría Libre, logrando los siguientes resultados: -Madelaine Piaggio: 3ª en Tercera C Mayores -Catalina Ledo: 2ª en Cuarta C 14-15 años -Nahiara Pupein: 2ª en Quinta C Mayores -Iara Lozano: 3ª en Quinta C Mayores -Magalí Siviero: 1ª en Quinta C 14-15 años -Guadalupe Monge: 2ª en Quinta C 14-15 años -Lara Zarantonello: 4ª en Quinta C 14-15 años -Delfina Alberti: 5ª en Quinta C 14-15 años -Lara Sbarra: 1ª en Quinta C 12-13 años -Nahiara Luggren: 4ª en Quinta C 12-13 años -Milagro Michel: 5ª en Quinta C 12-13 años -Milagros Boscoso: 6ª en Quinta C 12-13 años -Margarita Pared: 1ª en Eficiencia Formativa 12-13 años -Paulina Escuredo: 1ª en Eficiencia Formativa 10-11 años -Agostina Brest: 2ª en Eficiencia Formativa 10-11 años -Amanda Alberro 3ª en Eficiencia Formativa 10-11 años -Marilýn Zurita: 1ª en Iniciación Mayores. -Bianca Krogúer 2ª en Iniciación 14-15 años -Isabella Códega: 1ª en Iniciación 10-11 años -Ludmila Prince: 5ª en Iniciación 10-11 años "Queremos agradecerles a todas las familias por el apoyo constante para que este gran equipo pueda mantenerse en competencia, a pesar de este contexto tan complicado. Y también al Club San Lorenzo, nuestro lugar de entrenamiento, por todo lo que siempre nos brindan", señalaron las profesoras Hereñú y Piaggio, quienes además felicitaron al "enorme equipo por sus logros en tan poco tiempo de entrenamiento". El próximo desafío deportivo para la Escuela "Fantasía sobre Ruedas" será el que afrontará el equipo federado integrado por Delfina Alberti, Milagros Michel, Nahiara Luggren, Milagros Boscoso, Lara Zarantonello, Lara Sbarra, Guadalupe Monge y Catalina Ledo, quienes durante este mes de septiembre tendrán la revisión técnica en General Rodríguez para competir en el selectivo a desarrollarse en octubre en la localidad de Gerli, con el objetivo de definir quiénes participarán del Campeonato Nacional.

EL PODIO DE LA CATEGORÍA QUINTA C 14-15 AÑOS, CON CUATRO REPRESENTANTES DE “FANTASÍA SOBRE RUEDAS".





VEINTE PATINADORAS LOCALES PARTICIPARON DEL CERTAMEN EN BENAVÍDEZ.