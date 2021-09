Breves: Deportivas

MINUTOS PARA VELURTAS Después de una lesión que lo había marginado de la competencia, el campanense Pedro Velurtas (20 años) reapareció en las Reserva de Boca Juniors y ayer volvió a ingresar en el segundo tiempo en el triunfo 3-2 del Xeneize sobre Defensa y Justicia (ya había hecho lo mismo también ante Rosario Central en la fecha anterior). Actualmente, después que Sebastián Battaglia se convirtiera en el DT de la Primera División, la Reserva de Boca es conducida por Hugo Ibarra.



FÚTBOL FEMENINO AFA Con tres partidos, la Primera A comenzará hoy a disputar la quinta fecha. Por la Zona A se enfrentarán dos equipos que marchan con puntaje ideal: Boca Juniors vs Racing Club. Y por la Zona B jugarán: UAI Urquiza vs Comunicaciones e Independiente vs Rosario Central. Por las Elecciones Primarias, la programación continuará el lunes. Por su parte, la Primera B Femenina (certamen en el que participa Puerto Nuevo) no tendrá partidos este fin de semana y recién la próxima semana se conocerá la programación de la cuarta fecha. SE RECUPERÓ EE.UU. En el cierre de la tercera fecha de las Eliminatorias CONCACAF para Qatar 2022, Estados Unidos goleó 4-1 a Honduras después de irse en desventaja al entretiempo. Así sumó su primera victoria y, con 5 puntos, se posicionó junto a Canadá y Panamá como uno de los escoltas de México (7). EL SUCESOR DE OVEJA Aunque la Confederación Argentina de Básquet (CAB) todavía no lo hizo oficial, ya tiene todo acordado con Néstor García sea el próximo entrenador de la Selección Argentina y se convierta en el sucesor del también bahiense Sergio Hernández. "El Che" ha tenido grandes experiencias a nivel selecciones en Venezuela y República Dominicana y también ha tenido destacada trayectoria al frente de equipos como Peñarol de Mar del Plata, Guaros de Lara (Venezuela) y Fuenlabrada de España. Además, ya integró el staff del Seleccionado Nacional: fue asistente de Julio Lamas en el Preolímpico 2011 de Mar del Plata y entrenador principal en el Sudamericano 2012. DJOKOVIC, EN SEMIS El serbio Novak Djokovic derrotó en cuatro sets al italiano Matteo Berrettini y alcanzó a las semifinales del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año (ya conquistó Australia, Roland Garros y Wimbledon). Hoy chocará con el alemán Alexander Zverev, quien lo privó del posible Golden Slam (le ganó en las semis de los Juegos Olímpicos de Tokio). El otro boleto a la final del certamen neoyorquino lo disputarán el ruso Daniil Medvedev y el canadiense Felix Auger Aliassime.