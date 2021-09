» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 11/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Lanzan el concurso literario "Más libros, más libre"









Se trata de una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Cultura y Educación en el marco de la primera Feria del Libro de Campana. Los vecinos podrán participar con trabajos originales. Habrá importantes premios. En el marco de la primera Feria del Libro de Campana, que se realizará el 25 y 26 de septiembre, la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio lanza el concurso literario "Más libros, más libres". La propuesta está dirigida a todos los vecinos de la ciudad, sin distinción de edad, quienes podrán participar con obras originales en dos categorías dentro de los géneros literarios: narrativa y poesía. Según indicaron, las obras serán evaluadas desde una perspectiva integral que abarcará originalidad, expresión y utilización de recursos de estilo, redacción, línea narrativa, cohesión y adecuación del lenguaje, estructura, uso de la rima y de la métrica en el caso de la poesía, entre otros. El concurso contará con un jurado de notables integrado por Mariana Trinchero, Maximiliano Rodríguez, Mariana Lirusso y María Lorena Barrera. Las piezas literarias se recepcionarán hasta el 15 de septiembre a través del correo electrónico mflcampana@hotmail.com. Los ganadores se darán a conocer el domingo 26, a las 19, en el cierre de la feria. Los premios consistirán en órdenes de compras para librerías locales y Menciones de Honor para ambas categorías. BASES DE CERTAMEN LITERARIO - 1º FERIA DEL LIBRO DE CAMPANA - Las obras deben ser enviadas en Word, sin formatos especiales (se solicita usar la fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5). - Las obras deben estar revisadas por los autores en puntuación y ortografía. - La temática es libre. - Fecha de cierre de recepción de obras 15 de Septiembre de 2021. - GÉNERO POESÍA: Su extensión no debe superar los 40 versos. (Excluyente) - GÉNERO NARRATIVA: Su extensión no debe superar las 45 líneas. (Excluyente) - Las obras deben ser firmadas con seudónimo y acompañadas por archivo con los datos personales del autor: Nombre y Apellido, domicilio completo, teléfono, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, seudónimo elegido y nombre de la obra presentada. - El envío deberá realizarse únicamente al mail: mflcampana@hotmail.com

Elisa Abella destacó la importancia del concurso.