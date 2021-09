El Tricolor se presenta por la sexta fecha del campeonato de Tercera División de la URBA.

Después de un fin de semana de descanso, este sábado retornará la actividad del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y el Club Ciudad de Campana estará enfrentando como visitante a Beromama por la sexta fecha del campeonato de la Tercera División.

Y será un duelo clave en la pelea que se da en el segundo lote de la tabla de posiciones. Actualmente, Beromama está 6º con 14 unidades, mientras el CCC se encuentra en el 7º puesto con 13. Además, en esa lucha habrá otro partido importante: Banco Hipotecario (4º con 20) visitará a Los Molinos (5º con 16).

El Tricolor llega a este duelo con tres victorias y dos derrotas en su haber y luego de haber superado 36-14 a Ezeiza RC. Por su parte, Beromama cayó 39-10 ante Porteño en su última presentación.

Los demás cotejos de esta sexta fecha de la Tercera División serán: Porteño vs Varela Jr, Tiro Federal de Baradero vs Los Pinos, San José vs Vicente López y Náutico Arsenal Zárate vs Ezeiza.

Actualmente, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Porteño, 24 puntos; 2) Los Pinos y Varela Jr, 21 puntos; 4) Banco Hipotecario, 20 puntos; 5) Los Molinos, 16 puntos; 6) Beromama, 14 puntos; 7) Ciudad de Campana, 13 puntos; 8) Municipalidad de Vicente López, 10 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 4 puntos; 10) Ezeiza RC, 1 punto; 11) Tiro Federal de Baradero y San José, sin puntos.