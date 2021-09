Un gran poeta nuestro entró a la eternidad

P U B L I C





Lo conocí en la adolescencia, donde compartíamos un Taller Literario Municipal. Ya se notaba que no era un escritor más de los tantos aficionados que concurríamos. Él era distinto, tenía, además de talento, carisma, ángel, calidez y humidad. Tenía esa calidez y sencillez pueblerina propia de los entrerrianos, pero un fuego interno arrasador a la hora de escribir. Ya de entrada no pasó desapercibido para mí, y para ninguno de los que allí concurríamos. Además a esas instancias, década del 80, tenía ya un importante y destacado recorrido en las letras. Pero, sin embargo, él era un alumno más al igual que yo disfrutando de esos mágicos encuentros semanales. En 1999 fue nuestro reencuentro. Le llevé la idea de hacer una obra musical para homenajear el Siglo XX que se terminaba. Necesitaba una pluma como la de él para que las palabras se transformaran en canciones, y esas canciones en una cantata. Nuestra conexión fue inmediata, y su entusiasmo enorme, lo que me motivó a creer que ese sueño se convertiría en realidad. Poema tras poema fueron saliendo de su mente y de su alma y logré ponerle música a esas palabras. Así nació la Cantata de Fin de Siglo "Voces de Victoria", que sobre los últimos días el pasado milenio, presentaríamos en la Escalinata de la Plaza Eduardo Costa, con tres coros, cantantes solistas y varios músicos de la zona unidos y con fuegos artificiales sellando el estreno. Inolvidable día. Yo apenas comenzaba mi carrera de director coral. Fue tan conexa y gratificante la sociedad creativa que habíamos formado que varios años después volví a golpear su fuerza. Fue en el Año 2016, Bicentenario de la Independencia Argentina. Y si hacemos una Cantata Folklórica de la Independencia?, le dije. Otra vez se encendió su entusiasmo y otra vez me motivó a creer en un sueño cumplido. Y otra vez fueron llegando sus poemas y los pude transformar en canciones. Y nació así la Cantata Folklórica de la Independencia "Reinauguración de la Memoria", que estrenamos en el Club Ciudad de Campana el 9 de Julio de 2016, también con tres coros, cantantes solistas y músicos de la zona unidos. Veintidós canciones en total forman esas dos cantatas, exacta y casualmente once en cada una, todas nacidas gracias a la inspirada pluma de un gran poeta: Tony Moreyra. Fue un honor haber conocido a este gran hombre y gran artista, y que haya aceptado acompañarme en mis locuras, regalándome generosamente sus hermosas palabras para que las usara como quisiera. No todos los días se encuentra en la vida un soñador que comparta con tanta conexión el sueño propio. No todos los días se encuentra un socio que te abre el corazón y te regala su talento. No todos los días se encuentra uno en el camino a un artista inmenso y a un ser humano inmenso como fue Tony Moreyra. Se fue un amigo, un socio que fue parte fundamental en mi vida profesional. Se fue un artista que creo que no tuvo en vida el reconocimiento suficiente que mereció. Se fue pero me regaló sus letras (su alma), y trataré, con esas palabras suyas devenidas en canciones de hacerle el homenaje que merece y que no deje de estar presente entre nosotros. Hasta siempre querido Tony. Te voy a extrañar. Gracias por haber formado parte de mi existencia. Algún día nos encontraremos en algún lugar y seguramente seguiremos compartiendo sueños. Te despide con mucho amor….

Tony Moreyra en el saludo final en la Cantata de Fin de Siglo (Teatro Coliseo de Zárate - Año 2000)