Mono 11 - Energía del 11/09/2021 - Trecena del Dragón

Por Alejandra Dip













Alejandra Dip

SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. CHUEN GLIFO ANTIGUO. El Mono viene a hacernos redescubrir el juego, la diversión en nuestro día a día. Día para reconciliarse con las carencias y resentimientos que traemos a cuestas. Flexibiliza y aporta optimismo. DÍA 48 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 20 DE LA LUNA 2 LUNAR DEL ESCORPION QUE VA DESDE EL 23/8 AL 19/9. DÍA 6 DE LA 7MA SEMANA DEL AÑO, SEMANA BLANCA. ESTAMOS EN EL DÍA 11 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR - CASTILLO ROJO DEL ESTE DEL GIRAR Kin 11- Mono 11 autoguia. El Tono 11, liberación y desapego. Viene a purificarnos sacando de nuestras vidas todo aquello que no sirve. Desbloquea. Salirnos de esos patrones que nos paralizan, que nos negativizan. Este Mono 11, que viene a sanar nuestro niño interno, para poder recuperar, la alegría, la ilusión, las ganas de reírnos, nos libera de toda carga emocional de antaño. Ya no hay más engaño, no podemos tapar más lo que nos angustia y no queremos soltar. Arrastramos carencias y heridas de chicos y este MONO 11, nos trae la posibilidad de liberarnos de ella. De fluir desde el disfrute, recuperar la capacidad de juego. Volver a ver el MEDIO VASO LLENO. Ya nada será igual después de este Mono transformador. Se caen las caretas de la comedia y la tragedia, para dar paso a la felicidad autentica, la risa sentida, las ganas de ver posibilidad, y flexibilizarnos para poder entrar en el nuevo camino que nos pide sanar y disfrutar. Este año SEMILLA 3 nos pide revisar nuestras estructuras, las que funcionaron en otros tiempos pero ya no resultan, las que quedaron caducas, el Mono nos puede ayudar a flexibilizarlas, para no colapsar queriendo sostener lo que ya no se puede sostener Hoy destrabamos las tensiones de sostener tanta carga. Adaptables ante lo que vendrá, pero con ganas de que el vaso esté llenándose, no más vasos vacíos de amor, de alegría, de cariño. No más abandonos, ni poco afecto, ni recuerdos complejos EL MONO 11 trabaja para que eso suceda. HOY REIR A CARCAJADAS. ASÍ SERÁ. IN LAK´ECH.



