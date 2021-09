» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 11/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Juegos Bonaerenes:

Dos equipos de vóley de la ciudad avanzaron al Interregional









Se trata del Seleccionado Sub 13 femenino y del Sub 18 masculino. Así quedaron a un paso de avanzar a las Finales en Mar del Plata. Dos equipos de vóley de nuestra ciudad superaron la etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2021 y quedaron más cerca de clasificarse a las Finales que se desarrollarán en Mar del Plata. Se trata del Seleccionado Sub 13 femenino, conformado por jugadoras del Club Ciudad de Campana, que superó en la etapa Regional a los combinados de San Isidro, Tigre y Escobar. Y del Seleccionado Sub 18 masculino, también integrado por jugadores Tricolores, que dejó en el camino a los combinados de Tigre, San Isidro y Escobar. En las competencias colectivas en que participan seleccionados distritales, el camino hacia Mar del Plata incluye un paso más: la etapa Interregional. Allí, estos dos equipos de nuestra ciudad definirán su pasaje a las Finales.

EL EQUIPO SUB 18 MASCULINO, INTEGRADO POR JUGADORES DEL CCC, TAMBIÉN QUEDÓ A UN PASO DE MAR DEL PLATA.





EL SELECCIONADO FEMENINO SUB 13 SUPERÓ A SAN ISIDRO, TIGRE Y ESCOBAR EN EL REGIONAL.