» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 11/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

11 de Septiembre de 2021









PUMAS VS ALL BLACKS En su tercera presentación en el Rugby Championship, el Seleccionado Argentino enfrentará este domingo desde las 4.05 horas a Nueva Zelanda en la ciudad australiana de Perth. Para este compromiso, el head coach Mario Ledesma confirmó el siguiente equipo: Facundo Gigena, Julián Montoya (c) y Santiago Medrano; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Santiago Cordero, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía. Hasta el momento, Los Pumas han disputado dos partidos en este Rugby Championship y en ambos cayó ante Sudáfrica.



SORPRENDENTE FINAL Este sábado se jugará la final femenina del US Open. Y será la primera vez en la Era Abierta que un Grand Slam se defina entre dos jugadoras que no partían como preclasificadas. La canadiense Leylah Fernández (19 años) ocupa el puesto 73 del ranking mundial y avanzó a la definición luego de eliminar en semifinales a la bielorrusa Aryna Sabalenka (2ª sembrada). Su rival será la británica Emma Raducanu (18 años), quien se convirtió en la primera tenista en llegar a la final de un Grand Slam desde la clasificación. Y lo hizo sin ceder sets, luego de vencer en semifinales a la griega María Sakkari por 6-1 y 6-4. En tanto, entre los hombres, el ruso Daniil Medvedev se clasificó ayer a su segunda final en el US Open (en 2019 perdió el título con Rafael Nadal) tras superar en sets corridos al canadiense Felix Auger Aliassime. Su rival en la definición de mañana se conocía anoche, en el duelo que disputaban el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexader Zverev. TRIUNFOS EN CHALLENGERS El tenis argentino continúa sumando grandes resultados en el circuito Challenger. En Banja Luka (Bosnia), Juan Manuel Cerúndolo y Tomás Etcheverry se enfrentarán hoy en semifinales y garantizarán presencia nacional en el partido por el título. En tanto, en Kiev (Ucrania), Sebastián Báez también está en semifinales y se medirá este sábado con el turco Ergi Kirkin. Los tres jugadores argentinos siguen sumando buenos resultados y se ilusionan con alcanzar el Top 100 del ranking mundial. POLE PARA BONELLI Ayer se disputó la clasificación de la primera fecha de la Copa de Oro de la temporada 2021 del Turismo Carretera y la pole position quedó para Nicolás Bonelli (Ford). Por detrás se ubicaron los Chevrolet de Santiago Mangoni y José Manuel Urcera. Los tres encabezarán las series que se pondrán en marcha hoy a las 11.55 horas. Mientras la Final se largará a las 16.00 (mañana domingo no hay actividad por las Elecciones Primarias). F1: POLE PARA BOTTAS En el inicio de una nueva fecha de la temporada de la Fórmula 1, el finés Valtteri Bottas (Mercedes) marcó ayer el tiempo más rápido de la clasificación del Gran Premio de Italia que se desarrolla en el autódromo de Monza. En segundo lugar quedó el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y tercero resultó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Hoy, desde las 11.30 (hora argentina) se correrá el Sprint clasificatorio que ordenará la grilla para la final de mañana.