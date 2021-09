» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 11/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

PRIMERA A FEMENINA En el inicio de la 5ª fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors le ganó ayer 2-1 a Racing Club en duelo de equipos que marchaban con puntaje ideal en la Zona A. Ahora, las Xeneizes comparten la cima con San Lorenzo. En tanto, en la Zona B, UAI Urquiza no tuvo piedad con Comunicaciones: goleó 10-0 y también sostuvo su andar perfecto en el certamen.





SCALONI SOBRE MESSI Luego de la victoria 3-0 sobre Bolivia en el cierre de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, volvió a elogiar a Lionel Messi, autor de los tres goles del triunfo. "Estoy orgulloso de tenerlo como jugador. Le está dejando un legado a todos los futbolistas de la Selección. Siempre fue un jugador que marcó la diferencia, antes y ahora. Haber ganado magnificó todo y si antes ya era ídolo de la gente, ahora mucho más", aseguró el DT, quien ya debe comenzar a planificar la próxima triple fecha de Eliminatorias, pautada para principios de octubre. FECHA PARA EL SÚPER El próximo superclásico entre Boca Juniors y River Plate ya tiene día y hora confirmada: se disputará el domingo 3 de octubre desde las 17.00 horas en el estadio Monumental, en el marco de la 14ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Antes habrá tres jornadas por recorrer para cada uno. La primera será la 11ª, que se disputará entre lunes y miércoles, luego de las Elecciones Primarias de mañana domingo. JUEGA EL PSG Sin Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes jugaron el jueves con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, el Paris Saint Germain enfrenta hoy a Clermont (10.00; ESPN) por la quinta fecha de la Ligue 1 de Francia. También hoy se medirán Monaco vs Olympique Marsella. La jornada se abrió ayer con victoria de Lorient, 2-1 sobre Lille. PREMIER LEAGUE Después del parate y la polémica por la cesión de jugadores para las Eliminatorias Sudamericanas, este sábado vuelve la Premier League con ocho partidos. El líder Tottenham visita a Crystal Palace con la intención de seguir con puntaje ideal. También se destacan los duelos Leicester vs Manchester City; Manchester United vs Newcastle; y Chelsea vs Aston Villa. ESPAÑA E ITALIA Por la cuarta fecha de La Liga, hoy se disputarán dos encuentros: Levante vs Rayo Vallecano y Athletic Bilbao vs Mallorca. En tanto, por la tercera jornada de la Serie A, este sábado se destaca el choque entre Nápoli y Juventus en Napoles. Además jugarán: Empoli vs Venezia y Atalanta vs Fiorentina.