En éstas Elecciones Primarias habrá internas en dos espacios: El Frente de Todos cuenta con cinco listas, mientras Juntos presenta tres. Las otras nueve alternativas buscarán superar el piso para llegar a las Generales de noviembre, cuando se defina la renovación de diez bancas en el Concejo Deliberante. También se votan diputados nacionales y senadores provinciales. Más de 85 mil personas están habilitadas hoy para votar en nuestra ciudad en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definirán qué listas y candidatos participarán de las Generales del próximo 14 de noviembre. Así, este domingo se estará dando el primer paso de un proceso cuyo objetivo es renovar las cámaras legislativas nacionales, provinciales y locales. La principal disputa en la provincia de Buenos Aires es por las 35 bancas que están en juego para la Cámara de Diputados de la Nación. En tanto, en el orden provincial, en la Primera Sección electoral bonaerense (que integra Campana junto a otros 23 municipios) se votará para renovar la Cámara de Senadores: se elegirán ocho titulares y cinco suplentes. Mientras en el ámbito local, se pondrán en juego diez bancas del Honorable Concejo Deliberante y tres lugares en el Consejo Escolar. Con este objetivo, en nuestra ciudad se presentaron 17 listas en total, una cifra que no se registraba desde 2005. Estas Primarias en Campana tendrán dos competencias internas: en el Frente de Todos (que presenta unidad en el orden nacional y provincial) habrá cinco opciones distintas, mientras Juntos cuenta con dos líneas a nivel nacional y provincial y con una más en el ámbito local. En estos dos espacios estarán centradas las principales miradas. En tanto, para las restantes nueve listas (Vamos con Vos, Avanza Libertad, Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unión por Todos, Partido Federal, Partido Republicano Federal, Todos con Buenos Aires, Movimiento al Socialismo y Vocación Social) el objetivo será superar el piso del 1,5% de los votos para estar presentes en las Generales de noviembre. El detalle de las listas en cada uno de los once espacios políticos que tendrán representación local es el siguiente: JUNTOS Este Frente que tiene como partidos mayoritarios al PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) presenta interna en todos los niveles: como precandidatos a diputados nacionales, Diego Santilli (PRO) encabeza la Lista A, mientras Facundo Manes (UCR) encabeza la Lista "Dar el Paso". En nuestra ciudad, habrá tres opciones: las que representarán a estas listas y una tercera, del vecinalista Espacio Plural, que tendrá boleta corta. Lista A -Concejales titulares: 1) Elisa Abella, 2) Gonzalo Brutti, 3) Roxana Mottino, 4) Christian Amaya, 5) María Gabriel Buchajezuk, 6) Alejandro Barja Sosa, 7) Sabrina Pérez, 8) Jorge Panno, 9) Mónica Palacios y 10) Pedro Gómez. -Consejeros escolares titulares: 1) María Gabriela Ciminelli, 2) Mario Luna y 3) María Fernanda Lago.

Lista Dar el Paso -Concejales titulares: 1) Romina Buzzini, 2) Axel Cantlon, 3) Alejandra Pavese, 4) Alexis Dellepiane, 5) Claudia Giordano, 6) Carlos Gómez, 7) Silvia Albornoz, 8) Víctor Moreno, 9) Gabriela Pereyra y 10) Mario Palacios. -Consejeros escolares titulares: 1) Hernán Pirch, 2) Nora Amondaray y 3) Nicolás López.

Lista F -Concejales titulares: 1) Mariano Raineri, 2) Stella Maris Marques, 3) Eduardo Bello, 4) Irina Houssay, 5) Héctor Giovinazzo, 6) Carolina Dellepiane, 7) Luis Sajen, 8) Mónica Paz, 9) Jorge Luis Páez y 10) María Laura Castro. -Consejeros escolares titulares: 1) Fernando Visintin, 2) Natalia Lollo y 3) Jonatan Ramírez. FRENTE DE TODOS El oficialismo provincial y nacional lleva como principales candidatos a diputados nacionales a Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán y tiene como primer candidato a senador provincial por la Primera Sección a Luis Vivona. En nuestra ciudad, el FdT presenta cinco listas distintas con los siguientes candidatos: Lista 2 -Concejales titulares: 1) Rubén Romano, 2) Paola Garello, 3) Leonardo Midón, 4) Julieta Ramírez, 5) Marcelo Busalacchi, 6) Gladys Dalpra, 7) Jorge Luis Bidegain, 8) Diana Moreira, 9) Francisco Sánchez y 10) Mercedes Saucedo. -Consejeros escolares titulares: 1) Gisella Maidana, 2) Nicolás Urbieta y 3) Yolanda Grandi.

Lista 4 -Concejales titulares: 1) Alejo Sarna, 2) Gilda Chiorazzo, 3) Carlos Castillo, 4) Mariana Quiroga Ferreres, 5) Sergio Torres, 6) Lucía Cortes, 7) Nahuel Rivas Karlic, 8) Carla Navazzotti, 9) Gerardo Iglesias y 10) Lucía Di Fino. -Consejeros escolares titulares: 1) Diego Costa, 2) María Florencia Aguilar y 3) Lautaro Bonora. Lista 6 -Concejales titulares: 1) Leonardo Ramos, 2) Alejandra Doello, 3) José Luis Perelstein, 4) Andrea Ledesma, 5) Carlos Villán, 6) Laura Burian, 7) Mauro Montero, 8) Paola Medina, 9) Luis Romero y 10) Eliana Guaitta. -Consejeros escolares titulares: 1) Valentina Ponce De León, 2) Pablo Correa y 3) Karen Bardallo.

Lista 8 -Concejales titulares: 1) Sergio Oscar Echegaray, 2) Jimena Benavídez, 3) Ezequiel Tellería, 4) Adriana Moreno, 5) Roberto Basualdo, 6) Tamara Vega Herrera, 7) Roberto Tabera, 8) María Herrera, 9) Pablo Pyptyk y 10) Silvia Pérez. -Consejeros escolares titulares: 1) Sandra Medina, 2) Ezequiel Barrientos y 3) Patricia Raggio.

Lista 10 -Concejales titulares: 1) Guillermo Varela, 2) Marisa Pérez, 3) Guillermo Temudio, 4) María Jimena Maciel, 5) César Bougnet, 6) Carmen Piccoli, 7) Enzo Maciel, 8) María Rosa De los Santos, 9) Sergio Antúnez y 10) Maira Sosa. -Consejeros escolares titulares: 1) José Ramón Barreto, 2) Nancy Báez y 3) Jorge Tagliaferro. VAMOS CON VOS Florencio Randazzo, como precandidato a diputado nacional, encabeza la boleta de este espacio. Mientras Roberto Luis Terrile es el precandidato a senador provincial por la Primera Sección. Y en nuestra ciudad, Octavio Lagar lidera la lista. -Concejales titulares: 1) Octavio Lagar, 2) Noemí "Katty" Altimari, 3) Alejandro Zapata, 4) Adriana Berón, 5) Fernando Bustos, 6) Liliana Albarenque, 7) Roberto Cocilova, 8) María Gabriela González, 9) Favio Coletta y 10) Alejandra Hidalgo. -Consejeros escolares titulares: 1) Maximiliano Fornarini, 2) Gladys Gil y 3) Sergio Magot. AVANZA LIBERTAD Esta alianza lleva como principales precandidatos a diputado nacional a José Luis Espert y Carolina Píparo. Y como primer precandidato a Senador Provincial por la Primera Sección presenta a Ernesto Habra. En tanto, la lista local tiene los siguientes nombres: -Concejales titulares: 1) Diego Sarna, 2) Adriana Pozzi, 3) Pablo González, 4) Analía Da Pian, 5) Francisco Vega, 6) Ana María Velásquez, 7) Cristian Vallejos, 8) Andrea Re, 9) Luis López y 10) María Cristina Capurro. -Consejeros escolares titulares: 1) Maximiliano Corio, 2) Lucía Ibarra y 3) César Di Pietro. UNIÓN POR TODOS Este espacio tendrá dos listas internas. Una es encabezada por Juan José Gómez Centurión como precandidato a diputado nacional y por su hijo homónimo como precandidato a senador provincial por la Primera Sección. Y en nuestra ciudad tiene a los siguientes precandidatos: -Concejales titulares: 1) Jorge Aníbal Valdivia, 2) Ramona Zalazar, 3) Jorge Bezzoni, 4) Marisa Pérez, 5) Nahuel Sánchez, 6) Marisel Argüello, 7) Marín Lima, 8) María Eugenia Ibáñez Aldecoa, 9) Javier Raffo, 10) Marisa Bellofiglio. -Consejeros escolares titulares: 1) Mauro Villafañe, 2) Sandra Ortellado, 3) Federico Marabotti. FRENTE DE IZQUIERDA El FIT tendrá interna en la provincia de Buenos Aires: Nicolás Del Caño y Romina del Plá encabezan una de las listas (que tiene a Rubén "Pollo" Sobrero al frente de los precandidatos a senadores provinciales) y la otra es liderada por Alejandro Bodart y Vilma Ripoll (que cuentan con Sandra Lucero como primera precandidata a senadora provincial). En nuestra ciudad, solo la Lista 1A tendrá representación: -Concejales titulares: 1) José Emiliano Cuevas, 2) Sofía Lamarca, 3) Ezequiel Olivera, 4) María Natalia del Valle Rodríguez, 5) Leandro Viana, 6) Macarena Sanabria, 7) Pablo De Lucía, 8) Mónica París, 9) Pablo Capo y 10) Lucía Uviedo. -Consejeros escolares titulares: 1) Claudia Gómez, 2) Braian Cabrera y 3) Priscila Espósito. PARTIDO FEDERAL Este espacio lleva como principal precandidato a diputado nacional a Miguel Saredi, quien es acompañado por Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo José Luis Cabezas. Y tiene como primer precandidato a senador provincial por la Primera Sección a Matías Cerda. En nuestra ciudad, la lista es la siguiente: -Concejales titulares: 1) Christian Villanova, 2) Mónica Berzeri, 3) Ricardo Zapata, 4) Mariela Buesas, 5) Ariel Medina, 6) Carolina Fernández, 7) Carlos Maldonado, 8) Romina Purga, 9) Ariel Bidegain y 10) Claudia López. -Consejeros escolares titulares: 1) Mariana Torres, 2) Alejandro Nieva y 3) Priscila Kesseler. PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL La boleta es encabezada por Guillermo Moreno (ex Secretario de Comercio de la Nación) como precandidato a diputado nacional y tendrá a Alberto Visconti como primer precandidato a senador provincia en la Primera Sección. La lista local, en tanto, es la siguiente: -Concejales titulares: 1) Joaquín Larricart, 2) Fabiana Garate, 3) Roberto Dimeo, 4) Susana Barreiro, 5) Félix Noguera, 6) Karina Gorano, 7) Braian Oliver, 8) Karen Carrizo, 9) Víctor Hugo González y 10) Macarena Dimeo. -Consejeros escolares titulares: 1) Franco Crugnale, 2) Griselda Verón y 3) Carlos Torres. PARTIDO TODOS POR BUENOS AIRES Este espacio "libertario" lleva a Ignacio Raffo como primer precandidato a diputado nacional, mientras Mariana Rivera lidera la lista de precandidatos a senadores provinciales por la Primera Sección. La lista local es la siguiente: -Concejales titulares: 1) Pablo Gentilini, 2) Silvina Montani, 3) Juan José Rodríguez, 4) María Adriana Fraczek, 5) Leonardo Montani, 6) María Belén Gajo, 7) Roque Escobar Midolo, 8) Silvia Bentos Álvarez, 9) Miguel Fernández y 10) Noelia Deri. -Consejeros escolares titulares: 1) Pablo Rial, 2) Rosana Gajo y 3) Agustín Valcarcel. PARTIDO VOCACIÓN SOCIAL Este espacio, bajo el lema "Unite por Buenos Aires", tiene a la "mediática" Cinthia Fernández como precandidata a diputada nacional y lleva en la Primera Sección a Miguel Ángel Ramos como primer precandidato a senador provincial. La lista local es la siguiente: -Concejales titulares: 1) Néstor Honorio Rodríguez, 2) Claudia Ponce, 3) Apolinario Silvero, 4) Daiana García, 5) Oscar Díaz, 6) Sandra Mendoza, 7) Carlos Moyano, 8) Sonia Arce, 9) Marcelo Fabián y 10) Ana González. -Consejeros escolares titulares: 1) Omar Fariña, 2) Agustina Manti y 3) Jonatan Ramírez. MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Esta lista es encabezada por Manuela Castañeira como precandidata a diputada nacional y cuenta como Soledad Yapura como primera precandidata a senadora provincial por la Primera Sección. La lista local es la siguiente: -Concejales titulares: 1) Gimena Escudero, 2) Juan Marcos Escudero, 3) Claudia Varlea, 4) Norberto Canosa, 5) Carla Frattini Cherina, 6) Juan José Del Poso, 7) Natalia Argüello, 8) Junco Modesto, 9) Débora Echegaray y 10) Alberto Martínez. -Consejeros escolares titulares: 1) Karen Rocío García, 2) Juan Gabriel Escudero y 3) Paula Cuturello. SIN REPRESENTACIÓN De las 28 listas que se presentaron en la provincia de Buenos Aires con candidatos a diputados nacionales, en nuestra ciudad no habrá representantes locales de los siguientes espacios: Más Valores (encabezada por Cyntia Hotton, quien vota en Campana por tener domicilio en Los Cardales), Proyecto Justo, Social y Humanista (Mario Mazzitelli), Partido Verde (Fabiana Zanotti), Política Obrera (Jorge Altamira), Partido Laborista (Anabella Lentini), Partido Justicia y Dignidad Patriótica (Sergio Medrano), Corriente de Pensamiento Bonaerense (Ernesto Ludueña), Partido Celeste Pro Vida (Ayelén Alancaz), Frente Patriota (Alejandro Biondini), Moral y Progreso (Jorge Paz), Esperanza del Pueblo (Mirta Beatriz Sotelo), Partido Conservador Popular (Víctor Albarracín), Partido Popular (Santiago Cúneo) y Partido Unidad Social (Walter Arias). LA PRIMERA SECCIÓN ELECTORAL Campana integra la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, que está compuesta por 24 municipios en total. Además de nuestra ciudad, también están: 3 de Febrero, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre y Vicente López Es la tercera sección electoral con mayor cantidad de votantes dentro de la Provincia de Buenos Aires y, en este 2021, pone en juego ocho bancas en la Cámara de Senadores bonaerense.

Ayer personal de correo argentino distribuyó las urnas en los 36 centros habilitados para votar.