NOTICIA RELACIONADA: Los campanenses tendrán hoy 17 opciones para votar a nivel local En la ciudad se renuevan diez bancas del Honorable Concejo Deliberante y tres del Consejo Escolar. Las Primarias definen las listas definitivas de candidatos que irán por esos lugares en las Generales de noviembre. Llegó el día: las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones legislativas 2021 se definen este domingo, en un inédito contexto de pandemia pero con la tradicional incertidumbre que se repite en cada votación. En total serán 17 las listas entre las que deberán elegir los campanenses que no sufraguen en blanco o impugnen su voto. No había tanta cantidad de opciones a nivel local desde el año 2005. Y si bien se trata de una instancia de internas, las habrá solo en dos de los 11 espacios políticos que se presentan: tres listas compiten en Juntos y otras cinco lo hacen en el Frente de Todos. El resto están compuestos por boletas únicas, para cuyos integrantes el objetivo será pasar el piso mínimo de votos y poder competir en noviembre. Qué se juega Este año el Honorable Concejo Deliberante se prepara para renovar la mitad de su composición: 10 concejales. Los ediles que dirán adiós en diciembre son quienes asumieron una banca en el 2017. Ellos fueron Sergio Roses, Romina Buzzini, Carlos Cazador, Marina Casaretto y Diego Lis por Cambiemos; Rubén Romano, Romina Carrizo y José Insausti por Unidad Ciudadana; y Axel Cantlon junto a Rosa Funes por Unión Vecinal Más Campana. De estos nombres, solo aspiran a ser reelectos Buzzini y Cantlon, los dos primeros precandidatos de la boleta radical en Juntos, y Romano, quien encabeza la lista Celeste y Blanca 2 del Frente de Todos. Por su parte el Consejo Escolar también actualizará el 50 por ciento de su formación, dejando sus lugares Nancy Cabrera, Mario Luna y Vanesa Surita, los tres que hace cuatro años asumieron por Cambiemos. Cómo se definen los candidatos Solos habrá internas en dos espacios: Juntos y Frente de Todos. La Nº 14.249 establece que "la conformación final de la lista de candidatos a cargos públicos electivos de Senadores, Diputados, Convencionales Constituyentes, Concejales y Consejeros Escolares, será determinada aplicando el sistema de distribución de cargos que establezca cada carta orgánica del Partido, Federación o Agrupación Municipal y/o reglamento de la Alianza Partidaria". Juntos definió tres variables posibles. Si la lista que consigue el segundo lugar supera el 40% de los votos válidos, ocupará los lugares 3, 4, 7 y 8 de los candidatos a concejales titulares. Si se ubica entre el 30 y 40%, tendrá los lugares 3, 6 y 9. Y si supera el 20% pero no llega al 30%, sus nombres aparecerán en los lugares 3 y 8. Por su parte, en el Frente de Todos si la lista que sale segunda saca más del 25% de los votos del espacio, integra a sus candidatos en los lugares 5 y 10, mientras que su saca más del 35%, lo hará en el 3, 6 y 9 lugar. Sin internas, pero con expectativas El resto de las fuerzas políticas tiene confirmado los nombres que buscarán ganarle representación institucional en noviembre. De todas maneras, esos hombres y mujeres deberán pasar la barrera universal del 1,5% de los votos positivos válidos emitidos en la elección para aspirar a las generales. Esto no es un dato menor ya que la ciudad suele dejar afuera boletas en estas instancias. En 2011 las 9 que se presentaron lo lograron. Pero en 2013, lo hicieron 7 de las 11. En 2014, apenas 4 de las 11 opciones volvieron a repetirse de agosto a octubre. En 2017, la mitad de las 12 que compitieron en internas. Y en 2019, accedieron a las generales los cinco precandidatos a intendentes que estuvieron en las PASO.

