Mujer policía se accidenta en la Ruta 9

Se trata de la Oficial Subayudante Milagros Caro, quien fue trasladada hasta el hospital municipal con un golpe en la cabeza. Una integrante de la policía bonaerense colisionó el viernes con su auto particular contra el guardarrail central de la Ruta 9, mano a Capital, en las inmediaciones de Tecmaco. Identificada como la Oficial Subayudante Milagros Caro, la uniformada experimentó politraumatismos y un golpe en su cabeza, por lo que el SAME la trasladó hasta el hospital municipal para que sea revisada en profundidad antes de darle el alta.

El Gol tenía dañado todo el lateral izquierdo, y reventó los dos neumáticos delanteros.

#Ahora despiste en #Panamericana Km 78 mano a capital frente a Tecmaco. Un Volkswagen gol choco el guardarrail central despistando hacia la derecha. La conductora el vehículo con politraumatismo fue trasladada por SAME al hospital. Vial Zárate, CP , Corredor Vial, GNA. pic.twitter.com/ljCff56uhW — Daniel Trila (@dantrila) September 10, 2021