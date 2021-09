Aunque ayer no hubo parte oficial local, el descenso de la curva se sostiene. La Secretaría de Salud municipal no brindó ayer su habitual parte diario respecto a la situación del coronavirus en la ciudad. Sin embargo, a partir de la actualización que hizo anoche la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se infiere que Campana sumó dos nuevos positivos a su cuenta, que ya marca 16.130 casos totales desde el inicio de la pandemia. De esta manera, nuestra ciudad confirmó una nueva caída de los contagios: en la semana se acumularon apenas 18 casos, a un promedio de 2,6 por día. Se trata del punto más bajo de la curva en lo que va del año. Incluso, en las últimas dos semanas, Campana reportó 47 positivos en total, cuatro menos que los 51 confirmados en la última semana de agosto. Así, se consolida la caída que se viene dando desde la última semana de mayo, cuando se alcanzó el pico máximo de esta pandemia (800 casos en siete días). Al mismo tiempo, ayer no se notificaron nuevos fallecidos en el distrito, por lo que la última muerte local se registró el jueves 26 de agosto. Por ello, la cifra de víctimas fatales en Campana se mantiene en 305 y la tasa de letalidad del distrito sigue siendo 1,89%. ZÁRATE: DOS MUERTES La Municipalidad de Zárate informó este sábado la muerte de dos mujeres que habían contraído coronavirus: una de 68 años, cuyo deceso se produjo el 26 de agosto; y otra de 88 años, que había fallecido en abril. A su vez, el parte de la vecina ciudad volvió a sufrir una nueva adecuación por el "cambio de algoritmo" en el recuento de casos recuperados: este sábado señaló 312 altas médicas. Así, junto a los 3 positivos que confirmó también ayer, su cuadro de situación presenta ahora 15.624 casos totales que se dividen en 148 que se encuentran activos, 15.087 que se han recuperado y 389 que han fallecido (su tasa de letalidad creció a 2,49%). Por su parte, Exaltación de la Cruz comunicó 4 nuevos contagios y 2 altas médicas, por lo que ahora suma 4.125 casos totales que se dividen en 38 que se encuentran activos, 4.005 que se han recuperado y 82 que han fallecido. Por su parte, Escobar acumula 32.919 casos totales (+31 en las últimas 48 horas) y 909 fallecidos (+2). Mientras tanto, en Pilar se han registrado hasta el momento 52.971 contagios (+24) y 835 muertes.



LA CAÍDA DE LOS CASOS EN LA CIUDAD QUEDA CLARAMENTE EVIDENCIADA EN LOS ACUMULADOS SEMANALES.