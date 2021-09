Soledad Alonso presentó un proyecto de Ley para impulsar el Corredor Turístico del Delta de Campana

P U B L I C





Es el proyecto 500 de su gestión legislativa. En su segundo año de mandato la Diputada Campanense Soledad Alonso vuelve a ubicarse entre los cinco legisladores con mayor cantidad de proyectos presentados. (Fuente: revista La Tecla Edición 949, del 31 de agosto de 2021). La Diputada Provincial oriunda de Campana Soledad Alonso presentó el proyecto número 500 a pocos días de haber cumplido 20 meses de haber asumido su mandato, se trata de un Proyecto de Ley para impulsar el turismo local que busca "Declarar de Interés Provincial y Turístico al corredor Delta del Paraná de las Palmas de la localidad bonaerense de Campana". "Mi intención con la presentación de este proyecto es estimular el desarrollo turístico el Delta Campanense y de las riquezas naturales que tenemos como son la Reserva Natural de Otamendi y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, generando de esa manera el crecimiento de la economía local y regional, fomentando el desarrollo de emprendimientos de diversa índole respetuosos de un ambiente sano y sustentable que permitan crear nuevos puestos de trabajo genuino" expresó Alonso en declaraciones a este medio. "Es un orgullo para mí tener la posibilidad de contribuir, a través de mi labor legislativa, beneficios para nuestra querida ciudad y todos los que la habitan, considero que mi mejor aporte para nuestra comunidad en mi paso por la Legislatura Provincial es promover iniciativas que redunden en mejorar las posibilidades de empleabilidad de nuestros ciudadanos y de las generaciones futuras" manifestó Alonso y agregó "ante un bien escaso en el mundo como es el trabajo, donde cada vez resulta más difícil insertarse laboralmente, tenemos que buscar en forma permanente desarrollar aquellos sectores de la economía que aún no se encuentren explorados y explotados y de esa forma mediante el desarrollo y la producción generar nuevos puestos de trabajo genuino perdurables en el tiempo". No es el primer proyecto pensado y dirigido a nuestra ciudad que presenta la representante local en la Legislatura Bonaerense que por segundo año consecutivo se encuentra entre los primeros cinco legisladores/as provinciales con mayor actividad legislativa según el ranking que publica la Revista "La Tecla" todos los años. Alonso cuenta a la fecha con 500 proyectos presentados de los cuales 215 corresponden al actual período legislativo; 31 de ellos son proyectos de ley, 7 de ellos ya cuentan con media sanción y esperan su turno de ser tratados en la Cámara alta bonaerense. Repasando los proyectos de ley presentados por la Diputada encontramos que todos ellos muestran su gran compromiso fundamentalmente con temas sociales, el trabajo, la producción; donde siempre está presente su impronta personal que la ha llevado a luchar a lo largo de su carrera sindical por la igualdad, la inclusión y hacer propia las causas de todas las personas que están más desprotegidas, convirtiéndose en una férrea defensora de los derechos de las minorías, y como era de esperar con la misma pasión y compromiso traspola todos estos temas haciéndolos su bandera como legisladora. De sus 31 proyectos de ley presentados que se encuentran transitando las diferentes comisiones para lograr su aprobación se destacan un proyecto para crear un Observatorio de Violencia Laboral, la creación de Mesas de Empleo para Jóvenes y otras homologas para personas con discapacidad, el fomento de accesibilidad para persona hipoacúsicas para la realización de trámites mediante la capacitación de personal en lenguaje de señas en las reparticiones públicas y privadas; la promoción de empleo para personas trans y travestis, la creación del día provincial de la igualdad salarial. También cuenta en su haber con proyectos presentados vinculados a la protección del medio ambiente y al fomento de utilización de productos amigables con un medio ambiente sustentable como lo son el proyecto de declaración del día provincial del reciclaje, el día provincial libre de bolsas de plástico, un proyecto para garantizar la provisión de productos de higiene menstrual susten-tables, otro para declarar el día provincial de la salud e higiene menstrual. Ya son siete los proyectos de nuestra diputada vecina que tienen media Sanción entre los que hayamos un proyecto para que se incorpore una leyenda para prevenir y denunciar la violencia de género con información de la línea 144; en la misma sintonía otro proyecto para que e incorpore una leyenda e información similar en los recibos de sueldo de todas las personas que trabajan en la provincia y un tercero para que en los recibos de sueldo también aparezca información y la creación de una línea de denuncias de violencia laboral; un proyecto para establecer el día provincial de los adultos mayores, otro para instaurar el día provincial por el derecho a la salud y dos proyectos vinculados directa y exclusivamente con la ciudad de Campana: uno para declarar al medallista olímpico en el rubro remo al deportista Campanense Sergio Fernández y el otro para declarar a Campana Capital Provincial de la Nuez Pecán. "Voy a seguir trabajando incansablemente no solo durante el tiempo que aun tengo por delante como Legisladora, sino como siempre lo hice desde cada lugar que me toco ocupar y cada lugar donde me desempeñe en el futuro para seguir construyendo una mejor Ciudad de Campana, para poner la Provincia en Marcha y que tengamos la Argentina que queremos, con igualdad, justicia social y más y mejores derechos para todas y todos" finalizo Alonso.



La diputada Soledad Alonso en plena Sesión en la Cámara de Diputados.