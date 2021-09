Los 3 casos de la variante Delta en un colegio porteño prenden una luz amarilla

"No es una noticia grave, es una noticia desafortunada, pero nos indica que hay que trabajar muy fuertemente como hizo Córdoba, donde se pudo controlar el brote", indicó el jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Eduardo López. Tres alumnos de entre 7 y 9 años del colegio porteño ORT dieron positivos de la variante Delta de Coronavirus, según confirmó el Instituto Malbrán, mientras que el brote que afecta al menos 43 alumnos y una docente -quien también da clases en la secundaria- despertó "una luz amarilla" entre los infectólogos. "Se prendió una luz amarilla, no es una noticia grave, es una noticia desafortunada, pero nos indica que hay que trabajar muy fuertemente como hizo Córdoba, donde se pudo controlar el brote", dijo el jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Eduardo López. El infectólogo participó de la reunión del presidente Alberto Fernández con el comité de expertos que asesora al Gobierno y contó que el tema del brote en el colegio estuvo en el encuentro. "Lo que ocurrió en ORT revela claramente la capacidad de diseminación que tiene el virus, muestra la velocidad de transmisión, y por otro lado, en la medida que vayamos vacunando la enfermedad va a ir impactando en los chicos", agregó López. El texto difundido este sábado por las autoridades sanitarias señala que "ante las versiones periodísticas de un posible brote por Covid-19 en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires, el Consorcio PAIS y el Instituto Malbrán informan que se han notificado al momento, al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, tres casos confirmados de variante Delta". El estudio fue realizado en el laboratorio de Virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, nodo central del Consorcio PAIS, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y los aislamientos corresponden a tres menores de edad, dos de 7 años y uno de 9. Otras muestras pertenecientes a este brote, serán analizadas por el laboratorio nacional de referencia ANLIS-Malbrán. El viernes, el colegio, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, había informado a los padres que 43 alumnos de primaria había dado positivo de Coronavirus. Ayer por la mañana, también se confirmó que una docente de gimnasia que da clases a alumnos de primaria y secundaria también dio positivo porque varios adolescentes del quinto año también tuvieron que ser aislados. El caso del colegio ORT se suma al que a fines de julio se produjo en Córdoba, cuando un viajante, quien luego falleció, llegó desde Perú y no respetó el aislamiento. El viernes, el Ministerio de Salud de esa provincia notificó seis nuevos casos de la variante Delta de coronavirus, y acumula 122 personas afectada por ese virus, con dos fallecidos, desde que se diagnosticó el denominado ´caso cero´ el 29 de julio.

