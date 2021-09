» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 12/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Nervios pre-PASO y salarios equilibristas

Por Mara Pedrazzoli













Mara Pedrazzoli

La actividad industrial venía siendo impulsada por la inversión, pese a que el consumo permanece rezagado, pero en julio retrocedió respecto a junio y se espera igual secuencia en agosto. Cada vez más ocupados buscan empleo ante un escenario crítico. Y entre los jóvenes de 18 a 24 años el empleo en la economía popular casi duplica al de las compañías privadas. Algunos titulares preocupantes de esta semana. La semana cambiaria pre-PASO empezó con bastante ruido pero a su vez con señales mixtas que muestran la heterogeneidad de lo que piensa el mercado: el dólar blue tuvo dos ruedas récord en dónde llegó a subir $5 en suma pero retrocedió otros $2 al terminar la semana (excesivo pesimismo), en tanto las acciones medidas en dólares que habían marcado un aumento récord del 20% en agosto mostraron turbulencias y los bonos soberanos alcanzaron máximos en el año para enfriarse hacia fin de la semana (excesivo optimismo). El Central sigue interviniendo diariamente con entre USD13 a USD 15 millones para mantener el dólar bolsa en USD 170. En cuanto a las reservas, se descuenta un último cuatrimestre desafiante para el BCRA: pese al cepo, por mayor demanda de importaciones y menores exportaciones agrícolas por estacionalidad. En la semana el Central vendió el doble de reservas netas que la semana anterior: en suma USD -322 millones que se acercaron al promedio de la última crisis cambiaria iniciada en septiembre de 2020. Pero el stock de reservas es más robusto que entonces y alcanza unos USD 42.000 millones. Optimista también Guzmán sostuvo en declaraciones televisivas que un acuerdo con el FMI permitiría modificar los controles de capital. En moneda local, la atención fue captada por el satisfactorio roll over de deuda pública que consiguió la Secretaría de Finanzas, con algunos datos salientes: el ofrecimiento de títulos atados al tipo de cambio que venían siendo retaceados, la participación de organismos públicos como parte de la demanda y el tironeo por mayores tasas de interés que la Secretaría convalidó en hasta 4 puntos arriba de la inflación. El fondeo al Tesoro reposa en un 30% en fondos obtenidos en el mercado y cerca del 70% vía BCRA, según la consultora Equilibra. Pero el déficit fiscal acumulado en lo que va de este año es significativamente menor que en etapas previas similares, si bien se espera que aumente hacia diciembre. La actividad industrial venía siendo impulsada por la inversión, pese a que el consumo permanece rezagado, pero en julio retrocedió respecto a junio y se espera igual secuencia en agosto. La construcción, por el contrario, sigue firme también en julio (dicen que porque no hay alternativas de ahorro). El empleo es robusto en dicho sector y rebotó en su conjunto en el segmento informal pero se mantiene estable en el resto de la economía; especialmente el empleo formal o registrado recién alcanzó a recuperar la mitad de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Cada vez más ocupados buscan empleo ante un escenario crítico. Y entre los jóvenes de 18 a 24 años el empleo en la economía popular casi duplica al de las compañías privadas. Son algunos titulares preocupantes que leí esta semana.. Algunas paritarias se reabrieron en julio y en agosto y eso ayudará a hacer sombra a la inflación en lo que resta del año, pero no deberíamos ilusionarnos con una recomposición del salario real que sea notable. Los precios de los alimentos molestan especialmente, en mayo el consumo de carne vacuna alcanzó el menor nivel en términos históricos (34,4 kg por habitante) para que el precio descendiera recién en julio y agosto. La inflación en 2022 se ubicaría otra vez en 45% dicen las primeras proyecciones desalentando.