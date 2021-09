Julio N. Carreras

Lo que dicen las palabras. Qué queremos inventar. Hablemos de comunicación. No de "dimes y diretes". Estamos a un paso del "más allá", me refiero que estamos más cerca de las elecciones del 2023, post medio tiempo. ¿Es verdad o no lo que digo? ¿Alguien lo puede poner en duda? Hemos visto en las últimas semanas un desarrollo de promociones publicitarias de toda índole, donde se mesclaron todo tipo de estilos que fueron desde lo inventivo hasta lo más antiguo, lo delicado hasta lo grotesco. Algunos producían asco a los que lo veían. Y comenzamos a preguntarnos, ¿Dónde estamos? ¿Nos cambiaron de lugar en el mundo? ¿Estos quiénes son? Si. Ya no podíamos reconocernos nosotros mismos. ¿No sería importante hablar un poco sobre lo que es la comunicación y como se logra? Veamos. Comunicación es el hecho de dar a conocer algo significativo y que puede llegar a interesar, acción por la cual las personas se relacionan entre sí. Para esto se necesitan tres elementos básicos: un emisor - el mensaje - un receptor. El dicente agregaría: una cultura reconocida universalmente aceptada por la sociedad. Hay otras dos cosas que tienen que tenerse en cuenta y que son fundamentales y son el código y el canal que muchos los conocemos como los factores, o mejor sería llamarlos "los facilitadores". Teniendo estos elementos perfectamente reconocidos, solo nos resta realizar la visualización de lo que queremos comunicar y fundamentalmente hacia quien o quienes queremos dirigir la información. Acá tenemos el primer gran problema a saber: ¿cuál es nuestro público?, el mejor modo de que la reciban, ¿cómo medir la aceptación del mensaje enviado? y si fue hecho por el modo y vocero ideales para su comunicación. Si tengo que hablarle al pueblo, tengo que ser "pueblo". Si debo dirigirme a un empresario debo serlo o ponerme en su lugar. Cada receptor tiene un emisor ideal para recibir una información. Por lo cual, la noticia puede ser la misma, pero distinta la forma de decirla. ¿Quién pasaría hoy un programa de televisión por una radio o un programa de radio por un canal de televisión? ¿Quién no usaría hoy las "súper carreteras de la comunicación" para llegar masivamente a las audiencias, aunque llegue también a mucho público que no le interese lo que comunica? La mente humana es un híper mercado que está continuamente tomando y desechando cosas. La digitalización y el impacto de las redes sociales en nuestra comunicación y notoriedad de marca, entre otros factores, nos sitúan en un escenario cada vez más innovador y complejo. Es imprescindible disponer de una visión integradora de todas las técnicas e instrumentos de comunicación, para consolidar una buena estrategia a través de todos los canales que tenemos a nuestra disposición. No podemos actuar de manera que nuestros mensajes ahuyenten a los receptores porque chocan con su idiosincrasia. Tanto hay para hablar sobre este tema que da para un libro y no para una columna, por lo cual solo diré algo más sobre (¿"colado"?) en el tema, enemigo casi siempre de la verdad: "el rumor", que acostumbra a aparecer cuando los canales y fuentes oficiales no ofrecen suficiente información. Si tratamos de interpretar la realidad que nos rodea buscándole su real sentido, notaremos que nuestros oídos comienzan a escuchar el tema sin poder ver veracidad en los dichos, y comenzamos a analizarlos dándoles nuevos sentidos, sin importar si es real o supuesto. Grave riesgo que es un arma de doble filo, aunque a veces nos sirva. Se acerca la hora de la verdad. Ya volveremos a tocar el tema. Hay tiempo para pensarlo, no para dejarlo de lado.-