Alejandra Dip

SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. EB GLIFO ANTIGUO. El Humano el gran cáliz de sabiduría universal. Libertad de elección y de acción. Discernimiento. Camino espiritual. Voluntad sin condiciones. DÍA 49 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 21 DE LA LUNA 2 LUNAR DEL ESCORPION QUE VA DESDE EL 23/8 AL 19/9. DÍA 7 DE LA 7MA SEMANA DEL AÑO, SEMANA BLANCA. ESTAMOS EN EL DÍA 12 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR - CASTILLO ROJO DEL ESTE DEL GIRAR. Kin 12 - Humano 12 guiado por la Semilla. El Tono 12 representa la cooperación y el servicio al pueblo, al otro, ayuda comunitaria, dar sin esperar. Solidaridad hecha con orgullo y seguridad. También abrirnos a recibir ayuda del otro. De la misma forma que la damos, la recibimos. Es la familia y su influencia en nosotros, es el pueblo, el país, el mundo, lo social, cómo nos impacta y nos influencia y como nosotros influenciamos a nuestro entorno. Como una de las leyes de Hermes, o Thot, como prefieran llamarlo, ley de correspondencia "COMO ES ARRIBA ES ABAJO" "COMO ES ADENTRO ES AFUERA" yo agrego: Como enseñamos en la casa, nos comportamos en sociedad; como la sociedad se comporta, lo llevo a mi casa. Como es el pueblo son los gobernantes, como los gobernantes nos impactan con sus políticas y nos influencian, nos comportamos nosotros. Todo va y viene, es un circuito, un círculo de libertad y libre elección, y esto es lo que el HUMANO 12 viene a decirnos hoy, Basta de victimizarse, ¡Si no nos gusta la rueda, a salirse de ella! De lo macro a lo micro, pero también de lo micro a lo macro. YO ELIJO, TÚ ELIGES! Si no me gusta la violencia, no tengo que hacer actos violentos, ni con el cuerpo, ni con un arma, ni con la palabra, ni con la frialdad de la indiferencia, porque también es violencia el ignorar al otro, al que está al lado y necesita. El Humano nos desafía, porque es el camino espiritual al que pocos acceden, y nos pide volver al CAMINO, retomar la ruta de la Fe, de dar sin esperar, de compartir, es como multiplicar panes y peces, si damos sin esperar recompensa ni retribución, el universo compensa luego, de forma inmediata, o más adelante. Sepamos que todo vuelve, multiplicado, así que hoy elijamos libremente. También representa la lluvia, el crecimiento de las plantas y la fortaleza necesaria para emprender el viaje llamado vida desde el momento en que se nace hasta la muerte. Es el mentor para mostrar el camino adecuado si la persona abandona el sendero, el Eb lo regresará a la vía. Además de ser considerado como el patrono de los comerciantes, simboliza el respeto y el amor. Según la creencia maya del Eb, invita a que respetes y ames a los semejantes, basándose en la ideología de no dañar a nadie ni hagas lo que no quieres que te hagan. ¿De qué lado querés estar? Los tiempos se aceleran, no son momentos para tibios de corazón ¡IN LAK ECH- Hoy se vota en Argentina, tengamos un proceso eleccionario en Paz y que no vuelva al camino de la libertad!



