Efemérides del día de la fecha, 12 de Septiembre

DÍA DE LA INDUSTRIA NAVAL Instituido en el año 1962 por iniciativa de la Federación de la Industria Naval Argentina, en este día se conmemora la jornada en la que el entonces presidente, Arturo Frondizi, firmó el Decreto Nº 7992. El mismo fue impulsado por el Contraalmirante Horacio Esteverena, primer presidente de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), acompañado por un Directorio integrado por navieros notables de ese tiempo, con el objetivo de renovar la flota mercante nacional. El Plan Esteverena constaba de dos etapas: la primera se llevaría a cabo desde el año 1961 hasta el año 1964 y preveía la construcción de 20 buques con 150.000 TPB, de los cuales 3 cargueros de ultramar de 8.500 TPB serían construidos en astilleros nacionales. Por otra parte, la segunda etapa se realizaría del año 1965 al año 1970 y disponía la construcción de 35 barcos con 254.000 TPB en astilleros argentinos. No obstante, el fallecimiento de Esteverena en un accidente de avión en Brasil puso fin al plan cuyo legado es el buque Almirante Stewart.



RECITAL DE SPINETTA JADE Y SERÚ GIRÁN EN EL ESTADIO OBRAS Hace 41 años Spinetta Jade y Serú Girán realizaban un memorable recital en Obras Sanitarias ante más de 20.000 personas. El hecho que desencadenó este concierto fue la revista "Hurra", cuyo título era "Charly García vs Louis Al Spinetta. ¿El rock es un partido de fútbol?", y que entre sus páginas escondía una ilustración en la que el lector podía ver a Charly con la camiseta de Boca y Luis con la de River. Ante esta publicación, los músicos decidieron realizar el recital y dejar en claro que no había ninguna rivalidad entre ellos: "Era algo totalmente ridículo. Cuando vimos la nota nos dijimos (con Luis): ´Hagamos un recital juntos y tapémosle la boca a todo el mundo´" recordó García. Por su parte, Spinetta manifestó: "En este concierto vamos a demostrar que somos dos profesionales y que nos podemos juntar en un proyecto, y hacerlo y romper todo! Así se aclaran muchas cosas, si es que estaban confusas". Aquella noche, las bandas deleitaron al público con las canciones "Que ves el cielo", "Cuando ya me empiece a quedar solo", "Canción de Hollywood", "Viernes 3AM", "A los jóvenes de ayer", "Amenábar", "Alma de diamante", "Dale gracias" y "La diosa salvaje".



SE LANZA "LOVE STORY" Un día como hoy en el año 2008, Taylor Swift lanzaba el sencillo "Love story". Perteneciente al álbum "Fearless" (2008) y compuesto por la cantante estadounidense, la canción está basada en una relación amorosa de la artista: "Escribí esta canción porque me sentía identificada con la historia de Romeo y Julieta. Realmente me inspiró su historia excepto por el final […] Pensé por qué no convertirlo en un final feliz con una propuesta de matrimonio".