El mayor quien escribió "LA JOYA DEL ZANJÓN", 65 años en la historia de una institución, quien a la manera de prólogo escribió: "Este trabajo realizado con cierto esfuerzo tiene como único objetivo rendir un sentido homenaje a todos aquellos hombres que en un pasado cercano trabajaron denodadamente en la realización de obras que ellos mismos soñaron y guiados por el solo afán de dejar algo valedero a las generaciones venideras. En este caso en especial mi trabajo me ha llevado a tomar como punto de partida, un club muy humilde nacido, como lo reitero a lo largo de todo el relato, en la más humilde barriada. Fue, a mi criterio personal, esa realidad humilde que les había tocado en suerte vivir, la que les dio la fuerza y la perseverancia necesarias para emprender tamaña lucha y fue también esa misma fuerza y esa misma perseverancia que los transportó hasta el presente. Este relato, nos habla solamente de ese club humilde San Lorenzo de Almagro de Campana y de los hombres que lo forjaron, pero no debemos olvidar que nuestra historia a nivel local y a nivel país, está llena de instituciones nacidas en circunstancias similares y con gente tan humilde como la que gestó esta pequeña y gran aventura. Lamentablemente nuestra gente de hoy día, posiblemente agobiada por otro tipo de problemas, nacidos de un tipo también de vida que es sin lugar a dudas muy diferente y más competitiva que la de aquel entonces, han perdido el entusiasmo en estas manifestaciones tan común en aquellos tiempos. Desde el momento mismo que puse manos a la obra en este trabajo, lo quise hacer con la firme convicción de que el mismo sirviera para despertar conciencias y que guiados por el recuerdo de aquellos pioneros, entre todos tratemos de reflotar lo que en los últimos años no supimos cuidar. Que así sea". MANUEL CARLOS GUTIERREZ. El otro amigo que se fue, lo conocí hace muchísimos años en su domicilio de la calle Colón donde fui a pedirle autorización para dirigir a uno de sus hijos, en el fútbol que yo ejercía en esos tiempos, pese a que al venir de su Gualeguay natal lo hizo a escasos 200 m de mi domicilio de la calle Chiclana. Pasaron muchos más años donde nos volvimos a encontrar a través de las letras. Fue precisamente quien corrigió mi primer cuadernillo, el poemario "Campanazo" donde había ("horrores") gramaticales cometidos por ideas gráficas, impreso en agosto de 2016. Cuando presenté mi primer y único libro hasta el momento en mi querido club barrial de Chiclana y Jacob me aconsejó y recomendó principalmente que estuviera tranquilo y respirara profundamente cuando me tocara leer algún poema sabiendo de antemano que soy flojo para contener mis lágrimas emotivas. Así lo hice y me fue bien, no así a él cuando tuvo que leer uno de mis acrósticos y se quebró. Q.E.P.D. SILVERIO FORTUNATO "TONY" MOREYRA SAAVEDRA