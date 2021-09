¿Y si el mañana nunca llega? Tengamos siempre presente que nadie, absolutamente nadie tiene la certeza de que el mañana llegue, o que tú, llegarás al mañana. Tan solo acéptalo, así son las cosas que Dios nos ha deparado, y no debemos ser necios en nuestra opinión. (Lucas 12:20) "Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?" Tú puedes tener miles de planes y una agenda muy apretada de todo lo que tienes que hacer para el futuro ¿y si el mañana nunca llega?... ¡reflexiona!... ¿y si el mañana nunca llega? Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente. Si supiera que ésta fuera la última vez que te vería salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte muchos más. Si supiera que éstos son los últimos minutos que te veré, te diría cuanto te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Lo importante surge cuando pensamos ¿y si el mañana nunca llega? El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso, debemos estar siempre preparados, y en paz, con Dios, y nuestro entorno, y hacer hoy, lo que haga falta para lograrlo, no esperes más, hazlo hoy, ya que, si el mañana nunca llega, lamentarás el día que no te tomaste tiempo para lo importante, una sonrisa, un abrazo o un beso; y que estuviste muy ocupado para concederle a alguien, un último deseo. Y si el mañana no llega, no tendrás remordimientos hoy. Pablo al escribirles a los Filipenses (3:13), les decía, que tenían que proseguir hasta alcanzar la meta, y así llegar al hombre perfecto, al cual no habían llegado a alcanzar todavía y para hacerlo tenían que: "Olvidar ciertamente, lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús" En el mundo existe un dicho que dice: "No debemos mirar atrás ni para tomar impulso". Tenemos que proyectarnos para alcanzar nuestra meta. Como el atleta que corre, no podemos mirar atrás, porque así nunca alcanzaremos la meta. Hay cosas que pasan en la vida que quisiéramos olvidar para siempre. En muchas ocasiones el pasado nos golpea fuertemente, y deseamos con toda el alma, que se borrara de nuestras mentes. Y Dios siempre está dispuesto a ayudarnos con esto. Si tu pasado fue bueno, ha llegado el tiempo de dejarlo, para ver hacia el futuro. Si su pasado fue malo, tiene una razón aun mayor, para dejarlo y encaminar tus pasos hacia el futuro. Si tienes deseos de ir a una iglesia, para escuchar de Dios y/o reconciliarte con Él, Hazlo hoy, o acércate a alguien que tu conoces, y que sabes te puede ayudar a conocer más de Dios. Tal vez mañana puede ser muy tarde. Recuerda que lo mejor que nos puede pasar en la vida es estar en Paz con Dios, y nuestro prójimo (próximo). Lo que debas hacer, ¡Hazlo Hoy! He aquí ahora, es el tiempo aceptable, hoy, es el día de salvación. (2da Cor. 6:2 b) Busca a Jesús, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar