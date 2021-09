P U B L I C





Preguntarse quién es uno, y preguntarles a los demás quiénes somos para ellos. Una forma de acercarse a la verdad en nuestra búsqueda trascendente. En este vigésimo cuarto domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio de Marcos, Capítulo 8, versículos del 27 al 35: "Jesús y sus discípulos se fueron a las aldeas de Cesárea de Filipo. Por el camino les preguntó: - ¿Quién dice la gente que soy yo? 28 Ellos contestaron: - Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías, y otros, que alguno de los profetas. 29 Jesús volvió a preguntarles: - Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Entonces Pedro declaró: - ¡Tú eres el Mesías! 30 Pero Jesús les mandó que no hablaran a nadie sobre él. 31 Entonces Jesús empezó a explicarles que el Hijo del hombre tenía que sufrir mucho; que había de ser rechazado por los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley; que luego lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. 32 Les hablaba con toda claridad. Pedro entonces, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. 33 Pero Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a su vez a Pedro, diciéndole: - ¡Apártate de mí, Satanás! ¡Tú no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente! 34 Luego Jesús convocó a la gente y a sus propios discípulos y les dijo: - Si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. 35 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que entregue su vida por mi causa y por la causa de la buena noticia, ese la salvará." En este pasaje del Evangelio, Jesús se centra en la enseñanza a sus discípulos y alcanza uno de sus puntos culmines al predicar sobre la inminencia de la Pasión y su significado. Todo sucede en los confines del Líbano, al pie del Monte Hermón, al sur de la cordillera del Antilíbano, hoy triple frontera entre el Líbano, Israel y Siria. "Lo primero -dice el Padre Rufino Giménez Fines - que este texto nos enseña es que es bueno preguntarse quién es uno, y preguntarle a los demás quiénes somos para ellos. Tal vez, estemos generando en el otro algo que no buscamos o no queremos generar. Cuando Jesús hace la primera pregunta: "¿Quién dicen los hombres que soy yo?" Los discípulos ensayan varias respuestas: Juan Bautista, Elías, alguno de los profetas… ante la dispersión, Jesús va más a fondo y les formula la pregunta directamente a ellos: "¿Quién soy yo para ustedes?". Pedro responde: "Tú eres el Mesías". Aparentemente, Pedro ha respondido bien. Sin embargo, se ha equivocado radicalmente: tiene una visión nacionalista de la figura de Mesías, como aquél que vendría a restaurar a Israel como pueblo libre de la opresión romana. Jesús lo hace callar y le da la reprimenda más severa de todo el Evangelio porque Pedro quiere apartarlo de su verdadera misión que no pasa por liberar a los judíos de los romanos, sino de sí mismos para que accedan a una vida enfocada en lo realmente importante y trascendente: "el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que entregue su vida por mi causa y por la causa de la buena noticia, ese la salvará". "Visto en esos términos - agrega el párroco de Nuestra Señora del Carmen- es todo un desafío negarse a sí mismo y cargar con confianza la cruz que nos toque, seguir a Jesús asumiendo la responsabilidad en nuestra vida cotidiana, en cualquier desafío que nos toque, siguiendo los criterios de Cristo, incluyendo vivir de mentiras, de falsas promesas, atropellando la dignidad del prójimo… hablamos de empoderarnos, ganar autoridad, a partir del servicio. El caracú de la Fe pasa por poner en el centro de nuestras vidas a la figura de Jesús, hombre enviado de Dios, convocador del Reino, Salvador, creador de una nueva humanidad. Jesús es mi señor, mi Dios, entonces, es fuente de vida para nosotros. La comunidad nace y crece en el conocimiento de quién es Jesús, y en el seguimiento de su palabra y de su ejemplo… sobre todo, cuando nuestra fe se pone a prueba cuando estamos en medio de conflictos o dificultades, incluyendo las dolorosas consecuencias que nos pueden aparejar la pandemia que estamos atravesando. Es en esos momentos cuando tenemos que tener más claro que nunca que el proyecto de Dios va a triunfar y nos incluye: somos actores necesarios en un continuo proceso de conversión y confesión. Es testimoniar que la salvación y la vida viene de Dios, y que se concretiza en Jesús, nuestro Salvador". "Volviendo al texto de hoy, parecería que Jesús también hacía sondeos de opinión… La cosa se complica cuando les pregunta directamente a sus discípulos quién es él para ellos. Podemos imaginar caras de sorpresa, miradas que se cruzan, corazones que se aceleran. De entre todos, fue Pedro el más lanzado, y dijo lo que pensaba. Cuando Jesús habla, es Dios quien habla. Cuando Jesús mira, es Dios quien mira. Cuando Jesús corrige, es Dios quien lo hace. ¿Nosotros también lo vemos así o tenemos nuestra propia versión de las cosas? Podemos caer una y otra vez. Pero lo que no podemos hacer es perder nuestras convicciones, dejar de volver a levantarnos para continuar en el camino, por Cristo, con Él y en Él…", concluye el sacerdote Rogacionista.