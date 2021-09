Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 12/sep/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 12/sep/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Automovilismo:

Rincón Tuerca









TURISMO PISTA: La categoria viene de correr en el día de ayer en el autódromo de Rosario con sus tres clases y otro parque interesante de autos que marcaron el buen momento de la propuesta automovilistica. EVENTO: Aunque aún no está tomado público el tema está relacionado con la próxima fiesta del automóvil que se estaría evaluando poder re habilitar tan emprendimiento tan agradable evento para la ciudad cuna del primer auto argentino. GANAR: Viene de correr en el autódromo de General Belgrano en la categoria GT900 más específicamente en la Clase A donde el piloto zarateño Ivan Gonzalez volvió a ganar la carrera de no ganadores y quedó muy entusiasmado por haber, después de varios meses, tener el auto competitivo. MOMENTO: Lo concreto es que Gonzalez viene de ganar las dos últimas competencia obtuvo la victoria y sumó puntos importantes para demostrar que está en un buen momento y el auto que deseaba desde el arranque del presente campeonato. TRABAJOS: Siguen los trabajos en el autódromo de Baradero y si bien se habilitó en parte los propios dirigentes están terminando las obras que ellos entienden estarán terminadas a corto plazo y el tema económico un poco iva siendo definitorio para tal terminación. HABLAR: En esto de empezar a traer categorías al autódromo ya se hablo con Fedenor para que con todas sus categorias desarrollen un festival deportivo tuerca algo que ya está encaminado y puede ser a corto plazo. PICADAS: Ayer en el picódromo de San Pedro se llevó desde las 8 hs una nueva fecha del calendario del campeonato Osvaldo Morresi que va entrando en las últimas fechas para donde viene participando todas las clases con un parque interesante de máquinas. FECHA: La venidera fecha para este campeonato se realizará en el mismo predio en la vecina ciudad de San Pedro en el próximo mes para todas las clases donde vienen participando varios pilotos de nuestra zona. DECIDIR: Para la próxima del TC Bonaerense el equipo tomó la determinación de sumarse a la clase Ligth donde Maximiliano Donamari fue quien decidió este retorno para estar en esta competencia dado que el auto está ya listo y en definitiva está volviendo a un viejo amor el ex campeon de esta clase representando a Zárate. PODER: No fue el mejor fin de semana en el autódromo Arrecifes para Gastón Gasperini que en su categoria no pudo llegar en ninguna de las dos carreras pactadas y ahora se trabaja de cara a la próxima competencia. IMPLEMENTAR: La semana pasada dábamos a conocer este nuevo emprendimiento por parte de Marcelo Lopez que acaba de fabricar un embrague para karting el cual ya tuvo acceso al mismo Juan Tardito que además de probarlo no descartó a plazo corto el poder a implementar en el reglamento de la categoria kart Plus la utilización de los mismos. DEFINIR: Algunos dicen que Gonzalo Conti volvió a correr a corto plazo con su auto y los allegados creen que quiere terminar el Fiat Uno que posee en su taller y correr con el sin volver a subirse al Fitito pero lo concreto es que aún nada está definido muy del personaje de Colon y Sarmiento. JUGUETE: Finalmente tras su viaje a la costa argentina Jorge Biggi adquirió su nueve juguete para sumarse al Trial 4x4 representando al Cañón y el muchacho se lo ve muy entusiasmado para poder ya con su camioneta estar en la próxima competencia. Bienvenido! CONFORME: El Tano Zarantonello viene de correr en la categoria TC 1600 en el autódromo de Arrecifes con el Fiat Uno donde alcanzó en poder correr en las dos finales con resultados dispares y el tano aclaró que se sintió conforme con el rendimiento del auto a pesar de... cosa que habrá que corregir de cara al futuro. DECIDIO: Continuando con el Tano Zarantonello decidió que hasta fin de año realizará las dos categorias es decir TC 1600 y en karting con su hijo en la Kart Plus donde están participando desde hace un tiempo. Grande pá!! TERMINAR: Ignacio Lopez viende correr en la categoria Prokart donde en la clase intermedia no logró redondear una buena semana dado que desarrolló dos finales y no pudo terminar ninguna al tener diferentes accidentes que lo dejaron de a pie. CINTURON: Juan Carlos Muñoz corrió en Arrecifes en su clase 850 CC donde en la primera final alcanzó el décimo primer lugar y en la segunda se le desprendió el cinturón de seguridad y al entrar a boxes para reparar perdió todas las posibilidades. TRABAJAR: Siguen trabajando de cara a la carrerra a realizarse en la ciudad de Bolivar donde el representante local Enzo Valle será parte de esta competencia contando con Edgardo Stemberg acompañando esta hermosa posibilidad de este emprendimiento. BUSQUEDA: No fue campeón aún a pesar en diferentes momentos desarrolló la actividad en la alta competencia pero para nada dejaron de volver a correr a corto plazo dado que ya está en la búsqueda de encontrar un auto para la categoria Alma. DUDAS: Nestor Benitez ya tiene el auto listo para su chasis con planta impulsora Chevrolet para seguir corriendo pero sus dudas pasan si sigue en el TC del Norte o continua en la categoria Roqueperense de donde v iene de hacer un podio. TRATANDO: En el equipo creen que lo mejor seria que Don Benitez vuelva a correr en la clase que fiscaliza Fedenor y están tratando de que el representante de Zárate vaya allí donde está su motorista Leo Mangano le aconsejó pero aún no anunció nada. PINTURA: En su momento dábamos cuenta en esta columna los trabajos que venía desarrollando Gustavo Monin en la Cupecita en su taller la cual ya terminó de realizar y ahora la misma paso ya en mano de pintura donde creen que para octubre saldrá a la calle. PARTICULAR: En realidad el mono Gustavo armó la misma en su taller para su amigo Veron y ya está como encariñado con la cupecita por todo el esfuerzo que llevó desarrollar la terminación de este auto que para su pensamiento será un auto muy particular cuando salga a recorrer las calles de Zárate. ROTURA: Silvestre Gallo viene de desarrollar su presentación en la categoria de los Fiat 128 en el autódromo de Arrecifes donde hubo dos carreras y en la primera llegó décimo segundo con un problema en la caja la misma que en la segunda final lo terminó dejando de a pie por la rotura de la misma. POSIBILIDAD: En la última reunión del Auto Club Zárate los dirigentes de dicha institución están viendo la posibilidad tras estos pasos ver la propuesta de armar una carrera de regularidad en nuestra zona. Tras el encuentro que con las Cupecitas visitaron la ciudad de Azcuenaga en su momento. DECIDIR: En ese encuentro en dicha ciudad fueron varias cupecitas de Campana y Zárate donde se reunieron en un lugar acorde donde todas las cupecitas fueron ubicadas en donde la concurra a almorzar al lugar pudieron disfrutar de las mismas menos la de Ariel Barletta que decidió retirarse del lugar tras haber acompañado la delegación y no compartir el almuerzo. REGALO: Nadie contó que en el cumpleaños de la señora Silvani la mamá de Juampi Galliano piloto del TC Bonaerense recibió en el dia de su cumpleaños una zamba cantada y dedicada a los compañeros que ella supo agradecer por tal regalo muy particular. Mirá vos!! PROVOCAR: La terminación del auto para el TC 1100 para Alma fue lo que no provocó tener a Ignacio Lopez probando en el autódromo de Concepción de Uruguay como se habrá decidido para tal emprendimiento. PROBAR: Esto ahora llevó al piloto local que en los próximos dias cuando el auto esté listo podrá probar para comenzar a definir como se seguirá sus intensiones de dejar el karting y subirse a un auto con techo. DEFINIR: Por lo pronto Ignacio Lopez está corriendo en la categoria Prokart y viene peleando el campeonato y también hay una idea de hacer algo en la categoria Kart Plus mientras se van definiendo su futuro deportivo con todo su equipo que tiene a Marcelo su padre al frente del mismo. HABLAR: En reciente nota radial en nuestro programa Rincon Tuerca habló el ex campeón de Karting Pablo Sfreddo donde habló de sus hijos a los cuales aseguró que los dos fueron buenos pilotos a la hora de correr y en un momento hasta habló de comer con quien lehacíanlanota. COMIDA: El tema es que Pablito se metió en un problema porque aseguró que la comida vendrá de pejerrey fritos de los que el mismo sale a pescar y tomó envió para cuando el equipo de la radio lo decida. Osea que en pescaderia de la calle Guemes ya se lo verá visitando a Don Sfreddo el lugar. No contaban con su astucia...! REEMPLAZAR: Aunque en el equipo ya saben que esto podia sucederse trabajó para reemplazar al piloto que se acaba de bajarse en esta categoria de nivel nacional pero el auto no se va a detener porque en la próxima en el Galvez ya tienen quien ocupe esa butaca del equipo campanense. Mirá vos! ASEGURAR: Daniel ya aseguró que hasta el próximo año no ve la posibilidad de volver a correr en karting porque la falta de presupuesto no le permite concretar este sueño de seguir en la categoria Pako. TRABAJAR: Aunque sus amigos no lo creen parece que Diego Salerno volvió a trabajar en su auto de carrera para las picadas y si bien algo debe realizar para llegar a poner en pista lo ven trabajando. Es verdad aunque usted no lo crea! SOBRINO: Maximiliano tiene cinco años y su tío Fernando Moreno lo quiere llevar para empezar en karting pero se puso toda la tribuna en contra los abuelos, los padres y los otros tíos lo que por el momento será muy difícil. TERMINAR: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo hermanos Galvez con una carrera especial de 200 km y con cambio de piloto y el representante de Campana Matias Milla clasificó séptimo con el Renault oficial del equipo donde la final terminó tercero con Jorge Barrios como piloto invitado. PROBLEMAS: Todo hacia suponer que Dario Laccette largaba en la segunda fila su final del Turismo Cuatromil Argentino pero por problemas en el Falcon no pudo ser parte de tal emprendimiento sin poder demostrar si actualmente mantiene su nivel conductivo. DESEO: Valentina es hija de Gustavo Emma y es la actual navegante en el Bora de su papá en el Rally Federal donde vienen corriendo y ahora está de viaje pero en la semana se contactó con Gustavo y le dijo que ya vuelve y desea correr una vez mas siempre como navegante. ENCANTAR: Francisco Iglesias viene corriendo en el mundo de las picadas pero en nota radial en nuestro programa Rincon Tuerca aseguró que le encantaria correr en karting y no descarta en subirse en un auto en alguna categoria zonal. ASEGURAR: El bi campeón de karting Alejandro Sfreddo aseguró que antes de fin de año puede volver a correr en karting en la categoria Kart Plus con un armado del motor por parte de su hermano Federico. SERA CIERTO? Que el joven piloto se enojó con su padre por la falta competitiva de su auto en la alta competencia y se vivió hasta una discusión en zona de boxes que llamó mucho la atención. Que no cunda el pánico!

