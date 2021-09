Un penal sobre la hora le impidió sumar una nueva victoria. En la próxima fecha recibirá a Náutico Arsenal Zárate. Por la 6ª fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana igualó ayer 15-15 como visitante frente a Beromama y no pudo superarlo en la tabla de posiciones. El partido, disputado en González Catán, se definió pasados los 40 minutos del segundo tiempo: luego de un penal sancionado en la hilera de un line, el apertura local acertó a los palos y estableció el 15-15 final. De esa manera, tras un encuentro muy reñido, Beromama lograba salvar el empate después de un primer tiempo que favoreció al CCC: un penal de Juan Calvi y dos tries de Nazareno Alaguibe (uno convertido por Calvi) le daban ventaja de 15-7 al término de la primera parte. En el complemento, el conjunto de La Matanza alcanzó por segunda vez el ingoal Tricolor y sobre el cierre forzó el penal que le permitió llegar a la igualdad. Para este compromiso, los entrenadores Sebastián García y Alejandro Calvi alistaron a Ariel Molina, Nicolás Fernández, Alan González; Leo Correa, Franco Casanova; Matías Flamini, Francisco Cuevas, Nicolás Zacarías; Andrés Kibisz, Juan Calvi; Franco Velázquez, Carlos Díaz, Franco Damiano, Tomás Tourn; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron: Alberto Nóbile, Diego Colque, Nicolás Cuevas y Facundo Cerda. Con esta igualdad, la campaña del CCC en la temporada es de tres victorias, un empate y dos derrotas. Así, ahora suma 15 puntos y sigue en la séptima ubicación, apenas por debajo de Beromama (6º con 16). Los demás resultados de esta sexta fecha fueron: Porteño 14-15 Varela Jr, Los Molinos 7-0 Banco Hipotecario, Tiro Federal de Baradero 14-38 Los Pinos, San José 9-8 Municipalidad de Vicente López y Náutico Arsenal Zárate 58-12 Ezeiza RC. Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) Los Pinos, 26 puntos; 2) Varela Jr y Porteño, 25 puntos; 4) Banco Hipotecario, 21 puntos; 5) Los Molinos, 20 puntos; 6) Beromama, 16 puntos; 7) Ciudad de Campana, 15 puntos; 8) Municipalidad de Vicente López, 11 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 9 puntos; 10) San José, 4 puntos; 11) Ezeiza RC, 1 punto; 12) Tiro Federal de Baradero, sin puntos. El próximo sábado, por la séptima fecha de esta Tercera División se disputará el clásico entre Ciudad de Campana y Náutico Arsenal Zarate en la cancha de Chiclana y Luis Costa. Los demás partidos de la jornada serán: Ezeiza RC vs San José, Municipalidad de Vicente López vs Tiro Federal de Baradero, Los Pinos vs Los Molinos, Banco Hipotecario vs Porteño y Varela Jr. vs Beromama.



POR EL EMPATE, EL CCC NO PUDO SUPERAR A BEROMAMA EN LA TABLA (FOTO ARCHIVO).