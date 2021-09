Se destacan el duelo entre Independiente y Lanús en Avellaneda y el clásico entre San Lorenzo y Racing.

La 11ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha mañana lunes, luego de las Elecciones Primarias de este domingo. Y la jornada tendrá cinco encuentros, con dos destacados especiales.

Por un lado, en Avellaneda, desde las 16.30 horas, Independiente (3º con 19 puntos) recibirá a Lanús (20), que comparte la cima junto a Talleres de Córdoba. Así, este encuentro dejará un nuevo líder, al menos temporariamente.

El otro choque que resalta de este lunes es el clásico que jugarán San Lorenzo y Racing Club en el Nuevo Gasómetro desde las 18.00 horas. El Ciclón (12 puntos) busca recuperarse de su irregularidad, mientras La Academia (17) intenta consolidarse en el pelotón de punta.

Además, este lunes también jugarán: Sarmiento vs Huracán (14.15), Aldosivi vs Godoy Cruz (14.15) y Gimnasia vs Vélez (21.00). El martes continuará la jornada con: Talleres vs Platense (14.15), Arsenal vs Colón (16.30), Central Córdoba vs Atlético Tucumán (18.45) y Boca Juniors vs Defensa y Justicia (21.00). Mientras el miércoles se cerrará esta 11ª fecha con: Unión vs Estudiantes (14.15), Argentinos vs Patronato (16.30), Banfield vs Rosario Central (18.45) y Newells vs River Plate (21.00).