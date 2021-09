Breves: Deportivas

NOLE, POR LA HISTORIA El serbio Novak Djokovic buscará hacer historia hoy cuando enfrente al ruso Daniil Medvedev en la final del US Open. En caso de ganar, el número 1 del ranking mundial no solo se convertirá en el primer tenista en conquistar 21 títulos de Grand Slam, sino que además logrará ganar los cuatro majors en un mismo año (solo lo consiguieron Don Duge en 1938 y Rod Laver en 1962 y 1969). CUENTO DE HADAS La británica Emma Raducanu (18 años) completó ayer su cuento de hadas neoyorquino: después de superar la clasificación, logró el título del US Open sin ceder siquiera un set. En la final derrotó 6-4 y 6-3 a la canadiense Leylah Fernández. Nunca antes en la historia del tenis, un jugador o una jugadora había conquistado un título de Grand Slam partiendo desde la Qualy. Fue, además, el primer título de su carrera. Y le permitirá avanzar desde el puesto 150 hasta el 24º lugar del ranking mundial. DOS FINALISTAS En el circuito Challenger, Juan Manuel Cerúndolo venció ayer 6-3 y 6-3 al platense Tomás Etcheverry y hoy jugará la final del Challenger de Banja Luka (en Bosnia) frente al serbio Nikola Milojevic. En tanto, en Kiev (Ucrania) Sebastián Báez derrotó por 6-3 y 6-2 al turco Ergi Kirkin y también irá por un nuevo título cuando este domingo se mida con el argentino (nacionalizado italiano) Franco Agamenone. QUEDÓ PARA LEDESMA En Rafaela, en la 11ª fecha de la temporada del Turismo Carretera y primera de la Copa de Oro, Christian Ledesma (Chevrolet), heredó la victoria luego que en la técnica fueran excluidos José Manuel Urcera (Chevrolet) y Nicolás Bonelli (Ford), quienes había terminado 1º y 2º en pista. Así, el podio final lo completaron Facundo Ardusso (Chervolet) y Nicolás Trosset (Ford). Así, Ardusso quedó al frente de la Copa de Oro con 41,5 puntos, seguido por Juan Pablo Gianini (31), quien llegó en el 6º lugar, y Agustín Canapino (30), que ayer abandonó durante el noveno giro. La fecha será el 3 de octubre en San Luis. DE PRIMERO A ÚLTIMO Valtteri Bottas (Mercedes) ganó ayer el sprint clasificatorio del Gran Premio de Italia, pero hoy estará largando desde el fondo de la grilla por una penalización. Así, en el autódromo de Monza, el primer puesto de partida será para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien aprovechó ayer una mala largada de Lewis Hamilton (Mercedes) para arrebatarle el lugar. El británico, en tanto, iniciará desde la cuarta ubicación.