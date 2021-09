El entrenador se fue sin hablar tras la derrota ante Defensores de Belgrano, después de otro flojo rendimiento de su equipo. El primer tiempo frente a San Telmo y la derrota del viernes frente a Defensores de Belgrano cargaron de dudas la continuidad de Marcelo Franchini como entrenador de Villa Dálmine. Y los rumores crecieron después que el DT se fuera sin hablar, "dando un portazo", del estadio Juan Pasquale del Bajo Núñez. Es la segunda vez que se marcha de un partido con esa mezcla de enojo y frustración: también había hecho algo similar después de la caída 2-1 sufrida ante Instituto en Mitre y Puccini, en la 16ª fecha. Igualmente, el verdadero motivo de las dudas es el funcionamiento del equipo, que sigue sin poder hacer pie en el campeonato de la Primera Nacional y se hundió en la última posición de la Zona B. La campaña de Franchini al frente del Violeta marca 3 victorias, 8 empates y 7 derrotas en 15 partidos, con 11 goles a favor y 16 en contra. Así, el DT ha obtenido el 31% de los puntos en juego. Un balance flojo, pero que debe dividirse claramente en dos. Porque en la primera rueda tomó un plantel muy limitado por lesiones y salidas y solo pudo cosechar una victoria y cuatro empates en diez encuentros (23% de efectividad). En cambio, con la llegada de refuerzos mejoró en la segunda rueda. Arrancó muy bien (dos triunfos y dos igualdades), pero el equipo volvió a desinflarse y ahora atraviesa una racha de cuatro partidos sin victorias (dos empates y dos derrotas). Así redondea una efectividad del 42% en esta parte del certamen. Pero lo más preocupante es que Villa Dálmine sigue sin encontrar un funcionamiento colectivo que le permita crecer a las individualidades. Al mismo tiempo, el DT ensaya cambios que no convencen desde lo táctico. Y, encima, la defensa fue fácilmente vulnerada en las últimas dos presentaciones y recibió cinco goles en ambos primeros tiempos. Y como ya no pareciera haber perspectivas de pelear por algo en lo que resta de la temporada, la posibilidad de tomar decisiones pensando en el año próximo gana cada vez más fuerza en Mitre y Puccini. Y en ese sentido, la continuidad de Franchini suma cada vez más dudas.

EN 18 PARTIDOS EN EL VIOLETA, FRANCHINI HA COSECHADO TRES VICTORIAS, OCHO EMPATES Y SIETE DERROTAS. ASÍ TIENE UNA EFECTIVIDAD DEL 31%. Zona A: Almirante no afloja El conjunto de Isidro Casanova le ganó 1-0 como visitante a Belgrano y se afirma en lo más alto. Mañana, Tigre visita a Quilmes con la chance de alcanzarlo. La 25ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional confirmó el gran momento que atraviesa Almirante Brown, que sacó adelante una parada bravísima: venció 1-0 como visitante a Belgrano de Córdoba, que tenía la posibilidad de meterse de lleno en la pelea por la primera posición. En sus últimas nueve presentaciones, la Fragata consiguió siete victorias y dos empates. Así se despegó de Tigre, que mañana lunes tendrá la oportunidad de darle alcance nuevamente: desde las 21.10 visita a Quilmes en el estadio Centenario. Igualmente, el Matador de Victoria todavía no quedó libre. Más atrás, la tabla muestra a San Martín de Tucumán (quedó libre en esta fecha) y al mencionado Belgrano, que puede ser superado mañana por el Cervecero. En el otro extremo de la tabla de posiciones se encuentra Nueva Chicago, el único equipo de la divisional con peor campaña que Villa Dálmine: el elenco de Mataderos perdió 2-0 ante Deportivo Riestra y apenas suma 15 puntos después de 3 victorias, 6 empates y 14 derrotas (15 goles a favor y 33 en contra). Los demás resultados de esta 25ª jornada de la Zona A fueron: Temperley 2-0 Mitre, Deportivo Maipú 0-0 Estudiantes (BA), Agropecuario 1-0 Alvarado, Gimnasia (M) 1-1 Chacarita y Estudiantes (RC) 1-2 Atlanta. En tanto, la Zona B sumó un asterisco en el cierre del viernes: el encuentro que Deportivo Morón y Atlético de Rafaela igualaban 0-0 fue suspendido a los 17 minutos del segundo tiempo por un corte de luz en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Mañana, desde las 15.30 horas, se cerrará la 25ª fecha de la Zona B con el duelo entre All Boys y San Telmo.