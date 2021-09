DEBUTÓ MERCIER El campanense Juan Ignacio Mercier jugó ayer su segundo partido en FADEP de Mendoza, que le ganó 3-1 a Boca Juniors de Bermejo por la 17ª fecha de la Liga Mendocina. El pasado fin de semana, "Pololo" (41 años) había hecho su debut frente a Beltrán, también con victoria.





PUMPIDO POR BELLOSO Luego de la renuncia de Gonzalo Belloso al cargo de Secretario General Adjunto de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), la entidad informó ayer a su reemplazante. Y será otro argentino el que cumpla esa función: Nery Alberto Pumpido, arquero de la Selección Argentina que se consagró campeón en México 1986. PRIMERA B METRO Mañana se disputará íntegramente la 9ª fecha del Torneo Clausura. El líder Flandria (17 puntos) visitará a Acassuso. Uno de los escoltas, J.J. Urquiza (14) será local ante San Miguel. Mientras el otro segundo, Cañuelas (14), tendrá jornada libre. Los demás partidos de la jornada serán: Sacachispas vs Deportivo Merlo, Argentino (Q) vs Talleres (RE PSG NO AFLOJA A pesar de no contar con los argentinos Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes y el brasileño Neymar, Paris Saint Germain no tuvo problemas para deshacerse de Clermont: lo goleó 4-0 y sigue con puntaje ideal en la Ligue 1 de Francia. Ayer, también por la quinta fecha, el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli le ganó 2-0 como visitante a Monaco, llegó a 10 puntos y es uno de los escoltas. DOBLETE DE CRISTIANO En su regreso al Manchester United, el portugués Cristiano Ronaldo marcó los primeros dos goles de su equipo en la victoria 4-1 sobre Newcastle. Así, los Diablos Rojos quedaron como líderes de la Premier League junto a Chelsea, que venció 3-0 a Aston Villa. Ambos suman 10 unidades, una más que Tottenham (marchaba con puntaje ideal), que perdió 3-0 en su visita a Crystal Palace. Con 9 también aparece Manchester City, que le ganó 1-0 a Leicester como visitante. Hoy, en la continuidad de esta cuarta fecha, el Leeds United de Marcelo Bielsa recibirá al Liverpool, otro que puede subirse a la cima. ESPAÑA: NUEVO LÍDER En el inicio de la cuarta fecha de La Liga, Athletic Bilbao venció ayer 2-0 a Mallorca y con 8 unidades quedó en lo más alto de las posiciones. Sin embargo, hoy podría ser superado por Atlético Madrid (visita a Espanyol), Real Madrid (recibe al Celta de Vigo de "Chacho" Coudet), Valencia (visita a Osasuna) y Real Sociedad (visita a Cádiz). En esta jornada fueron postergados los duelos Sevilla vs Barcelona y Villarreal vs Alavés. NAPOLI, PERFECTO En el arranque de la 3ª fecha de la Serie A de Italia, Napoli derrotó ayer 2-1 a Juventus y se mantiene con puntaje perfecto. Ayer, además, Fiorentina le ganó 2-1 a Atalanta, mientras Empoli cayó 2-1 con Venezia. Hoy se destaca la visita de Inter a Sampdoria, el duelo Milan vs Lazio y el choque entre Roma y Sassuolo.