A pesar de una baja significativa en la participación, Elisa Abella obtuvo más de 20 mil votos y dejó al radicalismo sin representantes para las Generales, con Juntos llegando al 51,7% y superando por 18 puntos al Frente de Todos. La interna del peronismo quedó para Rubén Romano, aunque Alejo Sarna alcanzó el piso. En noviembre también estarán Avanza Libertad, el FIT-U, Unión por Todos y Vamos con Vos. El abellismo apostó fuerte en estas Elecciones Primarias: puso el apellido al frente de la boleta local y llevó adelante una enérgica campaña para la interna que afrontaba dentro de Juntos. Y el resultado del domingo (con el 98% de las mesas escrutadas) le pagó grandes dividendos: a pesar de una baja significativa en la participación ciudadana, la lista encabezada por Elisa Abella obtuvo más de 20 mil votos. Así, dejó al radicalismo sin la posibilidad de tener representantes en las Generales de noviembre (73,9% contra 21,5%) y, además, superó por sí sola al acumulado de las cinco opciones que presentó el Frente de Todos (20.641 contra 18.274). La contundencia del triunfo se acentúa en un escenario de muy amplia oferta: los campanenses tuvieron 17 listas para elegir el pasado domingo. Y camino a noviembre, el oficialismo local marchará con la tranquilidad que le brinda también que Juntos le sacó 18 puntos de diferencia al kirchnerismo en Campana. Es que, con los aportes de la Unión Cívica Radical (cuya lista encabezó Romina Buzzini) y Espacio Plural (Mariano Raineri), Juntos logró reunir en Campana el 51,7% de los votos afirmativos emitidos el pasado domingo para candidatos a concejales. Al mismo tiempo, el resultado es otro espaldarazo para la gestión del intendente Sebastián Abella. Y la continuidad de un invicto: su espacio político suma nueve triunfos electorales consecutivos desde que, en agosto de 2013, ganara la interna del Frente Renovador que catapultaría su carrera política. Y nada hace imaginar que no alcance la decena en noviembre próximo. Así, los objetivos de cara a noviembre son dos para el abellismo. El primero y más obvio es retener dentro de Juntos todo ese caudal de votos, una situación que no asoma muy compleja por la forma en que se ha manejado la interna a nivel provincial y local (quizás, en este sentido, la mayor reticencia provenga del sector radical que suele acompañar a Axel Cantlon). Y el segundo será mejorar su performance teniendo en cuenta que en las Generales debería aumentar la cantidad de votantes, dado que la participación del último domingo fue muy baja: en nuestra ciudad votó el 69% del padrón, cuando en las Primarias de años anteriores la asistencia a las urnas estuvo entre el 76 y el 79% (en las Generales se ubica por encima del 80%). Así, en las Primarias 2021 se registraron, a nivel local, menos votos afirmativos que en las Primarias de 2017 y 2019. Estos objetivos los perseguirá con la tranquilidad de que, salvo una catástrofe, retendrá la mayoría en el Concejo Deliberante, porque de sostenerse los guarismos del domingo en las Generales de noviembres, tanto Juntos como el Frente de Todos ganarían una banca más cada una y el HCD pasaría a tener solo dos bloques: uno de 12 ediles oficialistas y otro con 8 del peronismo. REVÉS RADICAL La lista de unidad de la UCR Campana cumplió con una parte de las expectativas: fue la tercera boleta más votada en la ciudad (sumó casi 6 mil sufragios y logró el 11% del total), alcanzando incluso superar "el piso" del 10% que se necesita para obtener al menos una banca en el Concejo Deliberante. Sin embargo, por la gran elección que hizo Elisa Abella y los votos que dividió la lista de Espacio Plural, el radicalismo no llegó al 25% de la interna de Juntos y, por ello, no tendrá representación en las Elecciones Generales de noviembre. GANÓ ROMANO La interna del Frente de Todos presentó a cinco listas y la ganadora resultó la encabezada por Rubén Romano, que obtuvo 8.641 votos y alcanzó el 47,3% de los sufragios locales del espacio. De esta manera, el reconocido médico de nuestra ciudad encabezará por tercera vez consecutiva la boleta del peronismo en las Elecciones Generales. Aunque esta Primaria le dejó también una mala noticia: más de la mitad de los votos peronistas de nuestra ciudad no fueron dirigidos a su candidatura. En segundo lugar quedó la boleta liderada por Alejo Sarna, que consiguió 5.535 votos y logró el 30,3%. Así, superó el piso del 25% que establecía la competencia interna y tendrá representación en noviembre, aunque Sarna quedaría en el quinto lugar de la boleta del FdT para las Generales. Se trata de una posición que, por lo visto en esta Primaria, muy difícilmente le garantice el ingreso directo al Concejo Deliberante. Algo que sí habría logrado con el caudal de votos obtenidos el domingo (al igual que el radicalismo, su boleta también superó el piso mínimo para ingresar al HCD). La interna peronista se completó con las listas que encabezaron Guillermo Varela (1.857 votos; 10,2%), Oscar Echegaray (1.520; 8,3%) y Leonardo Ramos (721; 3,9%). El detalle positivo para el peronismo local fue que, con los 18.274 votos acumulados por las cinco listas, superó los 17.132 que recibió la lista de precandidatos a diputados nacionales encabezada por Victoria Tolosa Paz. O sea: el corte de boleta lo favoreció. En tanto, el detalle negativo que le deja esta Primaria al FdT local es que, a pesar de captar votos con cinco opciones diferentes, el acumulado lo mostró igualmente 4,4 puntos por debajo de Elisa Abella (sin el radicalismo) y fue inferior al logrado con Unidad Ciudadana en las Primarias de 2017, a pesar que aquella vez el massismo jugó por su cuenta. CUATRO MÁS En las Elecciones Generales, nuestra ciudad presentará un total de seis listas diferentes, una más que en 2019 y la misma cantidad que en la Legislativas de 2017. Además de Juntos y el Frente de Todos, en noviembre también estarán Avanza Libertad, el Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad, Unión por el Futuro y Vamos con Vos, agrupaciones que superaron el piso mínimo del 1,5%. Con Diego Sarna a la cabeza, Avanza Libertad obtuvo 2.431 votos y logró el 4,5% del total local, replicando en nuestra ciudad la buena elección que hizo José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires (4,9%). Sin embargo, esto difícilmente le alcance a Sarna para llegar al Concejo Deliberante (necesitaría más que duplicar sus cifras). Por su parte, el FIT-U (que tiene a José Emiliano Cuevas al frente de la boleta) volvió a estar por encima del 3% en Campana, aunque por debajo del 5,2% alcanzado en todo el territorio bonaerense. Mientras Unión por Todos (Jorge Aníbal Valdivia) y Vamos con Vos (Octavio Lagar) redondearon ambos el 1,9% de los votos, con apenas cinco sufragios de diferencia entre una y otra lista. NO PASARON En cambio, el piso del 1,5% terminó siendo un límite infranqueable para cinco listas campa-nenses: Todos por Buenos Aires (549; 1,0%), Partido Federal (321; 0,6%), Movimiento al Socialismo (264; 0,5%), Partido Republicano Federal (245; 0,4%) y Partido Vocación Social (228; 0,4%).

Los candidatos de la lista de Juntos aseguraron que seguirán trabajando de cara a las elecciones de noviembre GANÓ SANTILLI EN CAMPANA La interna de Juntos para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales tuvo como ganador a Diego Santilli en nuestra ciudad, con cifras muy similares a las que se dieron a nivel local: en Campana sumó 19.306 votos y se impuso con el 73%. Por su parte, Facundo Manes reunió 7.120 sufragios en la ciudad y alcanzó el 27%. Así, en la elección de candidatos a diputados, Juntos acumuló 26.426 votos y obtuvo el 46,8%, superando por 16,5 puntos al Frente de Todos: 17.132 campanenses votaron la lista encabezada por Victoria Tolosa Paz (30,3%). En la interna del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño arrasó en Campana: sacó el 91% y superó largamente a Alejandro Bodart (9%). Igualmente, el FIT-U consiguió apenas el 3,5% en Campana.