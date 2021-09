» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Básquet:

Boat Club sufrió su primera derrota en el Torneo de Primera División









Anoche, como local, cayó 85-75 frente a Atlético Pilar por la tercera fecha. Después de su sólido arranque con dos victorias en dos presentaciones, el Campana Boat Club sufrió anoche su primera derrota en el Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC): cayó 85-75 como local frente a Atlético Pilar por la tercera fecha de la Zona B. El Celeste terminó al frente del tanteador en los primeros tres cuartos, pero en el último no pudo contener la reacción del Rancho y finalizó el juego con una derrota por diez puntos de diferencia. En el primer período, los dirigidos por Nahuel Pinto repartieron el goleo y quedaron 22-20 arriba ante un rival que dependía mucho de los arrestos de Federico Michelini (9 puntos en el parcial). En el segundo, la buena defensa y apariciones de Matías Nieto le permitieron ampliar la ventaja para irse 39-32 al descanso largo. Sin embargo, en la segunda mitad, el juego se fue volcando para el lado de Atlético Pilar, que tuvo nuevamente a Michelini como estandarte. Y en el último cuarto apareció Luciano Garredes y se terminó de consolidar la tarea de Joaquín Thorp para que el Rancho selle el triunfo. Los goleadores del partido fueron Michelini y Thorp, con 23 puntos cada uno; mientras el máximo anotador del CBC, que no contó con Juan Martín Fernández (esguince de tobillo), fue el alero Matías Nieto, con 18 unidades. Para Atlético Pilar fue su primera victoria en el certamen, dado que en el debut había perdido con Ingeniero Raver de Los Cardales y en la segunda había quedado libre. Por su parte, Boat Club había superado a Independiente de Escobar e Ingeniero Raver en el arranque. El líder de la Zona B es Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, único equipo que sigue perfecto en tres presentaciones luego de superar 62-42 a Ingeniero Raver en esta tercera fecha (resta completarse Costa Brava de General Rodríguez vs Independiente de Escobar). Por su parte, el Club Ciudad de Campana queda libre en esta jornada y hasta el momento acumula un triunfo (ante Costa Brava) y una derrota (ante Deportivo Arenal). En la cuarta y próxima fecha, el Tricolor visitará a Independiente de Escobar, mientras el Boat Club quedará libre. En tanto, en la Zona A ya se completó y dejó los siguientes resultados: Náutico San Pedro 65-47 Náutico Zárate, Central Buenos Aires 80-90 Defensores Unidos y Unión 79-101 Independiente (libre quedó Belgrano). En esta Zona A, el Rojo venció en sus dos compromisos y con 4 puntos es escolta de Unión, que suma 5 unidades con récord de 2-1. El otro invicto es Náutico San Pedro, aunque solamente ha disputado su duelo ante Náutico Zárate. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (75): Santiago Fernández (13), Mateo Somoza (6), Joaquín Cazurro (14), Francisco Irisarri (8) y Gustavo Marafioti (7) (FI) Matías Nieto (18) y Marcelo Sosa (9). DT: Nahuel Pinto. ATLÉTICO PILAR (85): Federico Michelini (23), Luis Díaz (3), Luciano Garredes (13), Gonzalo López (11) y Joaquín Thorp (23) (FI) Fidel Castro (8), Rodrigo Resoagli (0), Gonzalo Durantón (2) y Franco Barrionuevo (2). DT: Hugo Turilli. PARCIALES: 22-20 / 17-12 (39-32) / 18-21 (57-53) / 18-32 (75-85). GIMNASIO: Campana Boat Club. JUECES: Mariano Imosi y Joaquín Albertinsky.

MARCELO SOSA ESCAPA RUMBO AL ARO: SUMÓ 9 PUNTOS SALIENDO DESDE EL BANCO.





MATÍAS NIETO ANOTA DOS DE LOS 18 PUNTOS QUE LO TRANSFORMARON EN EL GOLEADOR DEL CBC.