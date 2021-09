» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Si despistaba 20 metros antes era un desastre









Ayer en horas del mediodía, el conductor de una Renault Kangoo perdió el control de su vehículo mientras circulaba a la altura del kilómetro 67 de la Ruta 9, mano a Capital, impactando contra dos camiones ladrilleros que se encontraban estacionados sobre la banquina, dado que sus choferes se encontraban almorzando en una parrilla tipo "carrito" instalada unos 20 metros del accidente. A pesar de la fuerte colisión, el conductor no experimentó lesiones de gravedad y fue asistido por el SAME en el lugar. Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos del Comando Patrulla.

#Ahora despiste y choque de una Renault Kangoo en Panamericana km 67 mano a capital. El utilitario que transportaba viandas despistó hacia la banquina chocando contra 2 camiones estacionados. El conductor fue liberado por Bomberos Rescate 47 y trasladado por SAME 1. CP6 pic.twitter.com/gYo1FdeHU3 — Daniel Trila (@dantrila) September 13, 2021