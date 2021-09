» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Romina Buzzini:

"Con este respaldo de votos, hoy ya no somos el mismo radicalismo que el del viernes"









Quien lideró la tercera boleta local más votada del domingo, Romina Buzzini, destacó que se abre una "gran perspectiva" para el radicalismo y la línea que encabeza Facundo Manes. A pesar de no haber cumplido el objetivo de superar el piso de votos requeridos para unificar listas con el abellismo, Romina Buzzini aseguró que se abre una "gran perspectiva" para el radicalismo de la mano del proyecto liderado por Facundo Manes. "Creemos que es un punto de inflexión, es un comienzo en esta gran perspectiva que tiene el radicalismo de acá en adelante con el proyecto que va a encabezar Facundo", expresó la concejal, consultada por La Auténtica Defensa sobre los comicios de este fin de semana. Buzzini, cuya boleta secundó a la de Elisa Abella en las internas de Juntos y fue la tercera opción más elegida por los vecinos a nivel general con 5.994 votos, señaló que el porcentaje de vecinos que se acercaron a las urnas fue "el esperado" porque "siempre en las PASO va menos gente y la pandemia hizo desistir a muchos vecinos" de ir a sufragar. "Por supuesto que nosotros esperábamos un resultado mejor, creyendo que íbamos a tener posibilidades de llegar al piso. Sin embargo no fue así, aunque a pesar del resultado consideramos que es una muy buena elección teniendo en cuenta que hacía seis años que el radicalismo no tenía un candidato y era como volver a empezar, reposicionar al partido, y la verdad que eso ha sido muy bueno y recibimos una acompañamiento de la gente que nos para en otro lugar", sostuvo la edil. Y subrayó: "El radicalismo de hoy ya no es el mismo que el del día viernes, cuando no contábamos con este respaldo de votos". La presidenta del Comité Radical de Campana también valoró el hecho de haber obtenido el tercer lugar, detrás del "triunfo arrasador" de Elisa Abella y los votos dirigidos al concejal peronista Rubén Romano. "Si tenemos en cuenta que fuimos el sector que salió tercero en cantidad de votos, eso también nos posiciona de una buena manera", dijo la referente de cara al futuro del radicalismo local. Y añadió: "Por supuesto que estamos contentos por el gran triunfo de Juntos a nivel provincial y nacional, y estamos con el compromiso de seguir trabajando para fortalecer el espacio, con otro tipo de representatividad en la provincia, no así en Campana, pero respetando la elección de los vecinos". "Los vecinos nos pedían que hubiera representantes radicales e hicimos todo el esfuerzo que estuvo a nuestro alcance, uniendo al partido, conformando una lista sólida, pero sin embargo todo eso no alcanzó", dijo Buzzini, quien se comprometió "a seguir trabajando por Juntos y sobre todo para seguir fortaleciendo al partido".

#Ahora Romina Buzzini Precandidata a concejal en primer lugar en la lista q lidera Facundo Manes, emitió su voto en la Escuela Media N° 2 #PASO2021 #CampanaVota pic.twitter.com/VeoXrXBrpp — Daniel Trila (@dantrila) September 12, 2021