El ganador de la interna en el Frente de Todos, Rubén Romano, valoró el esfuerzo puesto durante la campaña "en un contexto difícil como lo es la pandemia" y reconoció el gesto de Alejo Sarna de acercarse al bunker triunfador la noche del domingo. "Tuvimos una campaña difícil, en un contexto difícil como lo es la pandemia. Pero también fue una campaña muy ejemplar. Esta interna demostró que estamos maduros políticamente, que estamos convencidos de que juntos vamos a poder seguir adelante y trabajar. Así que le agradezco a Alejo el gesto de venir hasta acá y estar con nosotros porque de ahora en más la pelea va a ser para todos", expresó Rubén Romano. El candidato a concejal de Frente de Todos cerraba una noche que lo tenía como ganador de su interna, de la que participaron otras cuatro listas del peronismo de Campana. "Yo rescato que el peronismo ha mostrado que está presente en Campana. Y eso nos da mucha esperanza de que podamos llevar este proyecto de incluir a todas y a todas a través del peronismo en 2023 a una elección que nos favorezca", manifestó el médico cirujano. Romano dijo que para ampliar su base electoral hacia noviembre van a apelar al "mecanismo que más resultado que nos dio que es estar presentes con los vecinos y las vecinas". "Vivimos un campana muy tranquila entre nosotros, no hubo agresiones, porque sabíamos que después íbamos a estar todos juntos en la lucha de noviembre", dijo sobre las internas. Y respecto al triunfo, comentó: "No llamaría esto un festejo; estamos contentos y alegres, pero el objetivo nuestro es noviembre". Por otro lado, arremetió contra el gobierno local que apoyo un "modelo que empobreció y endeudó al país y nos hizo perder los 12 años que habíamos ganado" y deseó un gobierno peronista en Campana "para volver a ser felices".