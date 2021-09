» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Emiliano Cuevas:

"Captamos el voto de mucha gente descontenta con el gobierno"









El candidato a concejal del Frente de Izquierda, Emiliano Cuevas, celebró los resultados de una campaña hecha "a pulmón" por "trabajadores, desocupados, amas de casa, luchadores y ambientalistas". En Frente de Izquierda repitió la cuarta plaza obtenida en las elecciones ejecutivas de 2019, ahora logrando el 3,11% de los votos. "Ayer a nivel local nos fue muy bien. Hicimos gran campaña de fiscalización. Todo fue a pulmón, a nosotros no nos banca ninguna empresa ni nadie, es un esfuerzo militantes real de trabajadores, desocupados, amas de casa, luchadores y ambientalistas", destacó Emiliano Cuevas, primer candidato a concejal del FIT. "Estamos muy contentos de haber pasado el piso proscriptivo y encarar esta nueva etapa", aseguró. El candidato a edil celebró el apoyo de "las barriadas" entre las que incluyó "a los tomadores de tierras, los vecinos que sufren problemas ambientales y los trabajadores de las fábricas también", un sector "que está descontento con el gobierno nacional". Respecto al desarrollo de los comicios, Cuevas denunció "faltantes de boletas en algunas escuelas pero que pudimos ir resolviendo articulando esfuerzos con las distintas fuerzas" que componen el FIT-Unidad. Además, cuestionó el accionar de "las fuerza del Estado" así como "de algunos fiscales de otros espacios" que quisieron "tomarse más atributos de los que les corresponden". "Pero los compañeros fiscales se plantaron y pudieron ejercer su derecho", valoró Cuevas. Asimismo, consultado por el crecimiento de opciones de derecha en estas PASO, indicó que se trata de "un programa claramente neoliberal que no es nada nuevo para Argentina y la ciudad de Campana". "Tienen acuerdos con Cambiemos e incluso con sectores del peronismo para ir por una reforma laboral que le saque derecho a los trabajadores y favorezca a los empresarios. Por eso nosotros venimos planteando la reducción de la jornada laboral a 6 horas, algo que va en contra de este plan", afirmó el candidato. Y concluyó: "Hemos hecho una elección histórica porque es la mayor cantidad de votos que sacó el FIT en las PASO desde que existe. Queremos seguir redoblando y captando votos que hagan falta para una salida obrera a la crisis y no una a favor de los empresarios".

#Ahora Emiliano Cuevas, precandidato por el Frente de Izquierda emitió su voto en la Escuela N°14 #Paso2021 #CampanaVota pic.twitter.com/WZWbWE2Kgb — Magui Felizia (@mawifelizia) September 12, 2021