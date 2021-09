» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Octavio Lagar:

"Hicimos en muy poco tiempo lo posible para que los ciudadanos tengan una alternativa"









El representante de "Vamos con Vos" junto a "Katty" Altimari, se mostró conforme y agradecido por lo logrado en tan poco tiempo de campaña. "Queremos agradecer a todos aquellos ciudadanos que participaron de este acto eleccionario reforzando el espíritu democrático, y en especial a aquellos que confiaron con su voto en las propuestas de nuestro espacio. Gracias a ello, nos permiten seguir fortaleciendo un proyecto que como dijimos en varias oportunidades recién comienza", expresó a La Auténtica Defensa Octavio "Chiche" Lagar, candidato a Concejal por el frente "Vamos con Vos" que lidera Florencio Randazzo a nivel nacional. "Escucho decir que estas elecciones fueron un "basta" al actual gobierno y que tienen que aprender del resultado, sin embargo, en el 2019 también los ganadores decían que era un "basta "y sin embargo en estos dos años no veo que nada haya cambiado en el arco opositor, de los cuales no he escuchado propuestas distintas o autocritica a su gestión anterior, y no creo que ahora tampoco suceda. Lo que uno ve es que se repite el pasado constantemente", continuó Lagar. "Estas elecciones si bien, por el momento siguen profundizando dos grandes sectores, los resultados siguen basándose en el voto bronca, y en el estado de ánimo, y también explica la poca participación. Pero, no obstante, la aparición en términos de resultados de otras expresiones en el escenario político, creo que está mostrando que comienza a haber un planteamiento social lento, pero que, demuestra que la grieta los aburrió o que consideran que fracasó" Nosotros seguiremos trabajando en esa centralidad, sin personalismo y sin fanatismos" aseveró el ahora candidato a concejal que disputará las elecciones generales el 14 de noviembre. "La sociedad manda mensajes todo el tiempo, que nunca son recibidos, ni escuchados por el sistema político, Considero que estos espacios solo sirven para ganar elecciones y no para construir el país y la ciudad que queremos. Así, que vamos a doblegar esfuerzos y a seguir trabajando para que en Noviembre y en adelante, se debatan ideas y propuestas, no solo un estado de bronca y desaliento, sino un mejor futuro para todos", culminó "Chiche" Lagar.