Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Aníbal Valdivia:

"Tenemos un capital humano indiscutible"









Satisfecho con haber superado el piso para participar de las generales de noviembre, el candidato de Unión por Todos, Aníbal Valdivia, adelantó que buscará el apoyo de partidos que no hayan logrado ese objetivo. El referente de Unión por Todos en Campana, Aníbal Valdivia, adelantó que buscará el apoyo de los espacios minoritarios que no lograron superar el 1,5% de los votos necesarios para competir en las generales de noviembre. "Voy a hablar con algunos partidos, principalmente con el Partido Libertario, tener una charla con Pablo Gentilini y los otros también, para que apoyen a nuestro partido. El 14 de noviembre vamos a dar una buena sorpresa", aseguró el candidato a concejal. Según comentó, la meta es sobrepasar el 1,94% de votos obtenidos el domingo y llevarlo "a un 6-7 por ciento" para "ingresar uno o dos concejales". "Hemos superado el piso y dejado atrás algunos partidos que tienen una mayor agrupación y sistema financiero, pero lo que pasa es que tenemos un capital humano indiscutible", resaltó Valdivia. Y agregó: "Por supuesto que vamos a mejorar todo lo que hemos hecho hasta ahora, a duplicar los esfuerzos, a caminar los barrios que no hemos podido caminar, vamos a tener mejor presencia en la calle, una mejor publicidad y a buscar el voto de esa gente que quedó afuera". Sobre el desarrollo de las elecciones, el candidato de Unión por Todos manifestó que fueron "muy atípicas" con "muchos partidos pensando en el 2023 más que en el 2021" y la presencia de "muchas irregularidades", como "la entrega de urnas que a Campana llegaron vacías, sin boletas adentro ni el papelerío que corresponde". "Lo otro que puedo decir es que muchas escuelas abrieron tarde, algunas abrieron 9:30 de la mañana, otras 8:30, las que más o menos abrieron a horarios fueron a las 8:10 y 8:15. También noté la cantidad de inexperiencia de fiscales de mesa y presidentes. Esto lo puedo decir con conocimiento de causa porque conozco a dos presidentes que no tenían la más pálida idea de cómo ingresar a un cuarto oscuro. Eso demoró mucho en el cierre", lamentó.





#Ahora Aníbal Valdivia, precandidato del partido Unión por Todos emitió su voto en la Escuela N°13 #Paso2021 #CampanaVota pic.twitter.com/pze1eFHOIt — Magui Felizia (@mawifelizia) September 12, 2021