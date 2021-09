» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Diego Sarna:

"Somos la tercera fuerza cuando un año atrás no existíamos"









Lo destacó Diego Sarna, candidato a concejal por Avanza Libertad, que prometió "seguir trabajando para las ideas del bien y sentido común". "Hace un año atrás no existíamos y ahora somos la tercera fuerza de la ciudad", celebró Diego Sarna, candidato a concejal de Avanza Campana, luego de los comicios de este domingo. El espacio referenciado con el economista José Luis Espert sacó el 4,50%, solo por detrás de Juntos y el Frente de Todos. "La verdad que estamos muy contentos con los resultados obtenidos en las votaciones de ayer. Realmente no estamos sorprendidos porque veníamos trabajando muy fuerte desde hace un año y sabemos que todo trabajo y todo su esfuerzo dan sus frutos", manifestó Sarna. El candidato a edil expresó su agradecimiento "a los vecinos de Campana que confiaron" en las ideas de Avanza Campana, en su "forma de pensar y de hacer política". "Creemos que estamos por el camino correcto, que venimos marcando nuestra forma de ver y de actuar, y demostrando con hechos que realmente queremos que la política empiece a tomar un nuevo rumbo y a cambiar la forma de llevarse adelante para lograr el bien común y para que todos los vecinos de Campana se vean beneficiados con nuestras ideas", afirmó. "Ser la tercera fuerza con un frente que no existía hace un año atrás creo que es un muy buen punto de partida para seguir trabajando para las próximas elecciones del 14 de noviembre", sostuvo Sarna. Y cerró llamando a "doblegar esfuerzos y a seguir trabajando para las ideas del bien y sentido común, para que los vecinos de Campana tengan un mejor futuro".



Diego Sarna, Avanza Libertad