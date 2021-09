EN REPARTO

El Gobierno anunció que un total de 1.417.165 vacunas contra el Covid-19 correspondiente a la segunda dosis de Sputnik V, Pfizer, Moderna y Cansino empezaron a ser distribuidas entre las 24 jurisdicciones del territorio nacional. Con el objetivo de avanzar con el plan de vacunación contra el coronavirus, entre ayer y hoy se van a repartir 399.680 vacunas monodosis del laboratorio Cansino, cuyo segundo cargamento llegó el martes último a la madrugada, y que serán destinadas a poblaciones de difícil acceso como personas en situación de calle, migrantes y refugiados, entre otros. Según informó oficialmente el Gobierno, también se repartirán de manera conjunta 760.625 dosis del segundo componente de Sputnik V para completar el esquema de vacunación, y 156.240 de Moderna para avanzar con la inmunización de adolescentes de 17 años. Se hará lo mismo con las primeras 100.620 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer que arribaron a la Argentina el último miércoles como parte del contrato firmado por el Ejecutivo nacional para recibir 20 millones de vacunas durante este año, que estarán destinadas a adolescentes.

CANASTA CARA

Una familia porteña de clase media necesitó en agosto último $ 148.196,86 para afrontar sus gastos, según un relevamiento del Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor. De ese total el 75%, equivalente a $109.885,65, fueron necesarios para contratar servicios básicos para el hogar, mientras que el 25% restante, $ 38.311,21, para adquirir productos de consumo masivo. Según la medición, los aumentos más importantes durante agosto en el rubro de productos de consumo masivo fueron el de bebidas (8,79%) y carnes (3,61%). En el sector de servicios las alzas más significativas fueron las de expensas (10%), medicina prepaga (9%), Internet y TV por cable (5%) y telefonía celular (5%).

DESCOMPRIMIDO

El resultado adverso para el gobierno en las elecciones primarias descomprimió la presión sobre el dólar, que en el mercado marginal registró su mayor baja en casi cinco meses. El dólar informal retrocedió $3,50 y se ubicó en $181,50, la baja más pronunciada desde abril último. La divisa en el mercado marginal retrocedió a los valores de una semana atrás. Los mercados observaron con buenos ojos el retroceso electoral del gobierno. El dólar informal perdió 1,9%, en un contexto de muy escasa liquidez. Se trata de la tercera caída consecutiva del dólar paralelo, tras tocar el jueves último su récord anual de $187,50.

EMERGENCIA HÍDRICA

La provincia de Buenos Aires declaró la "Emergencia Hídrica" en la zona del Delta del río Paraná, por 180 días, a raíz de la bajante histórica que sufre esa vía navegable. La medida se formalizó por medio de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, y abarca a los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, La Plata y Quilmes. Además, el Gobierno provincial creó el "Comité Interministerial de Emergencia Hídrica", a efectos de "articular con los organismos provinciales, nacionales y municipales las medidas de prevención, control y mitigación de los efectos producidos por la bajante hídrica y de identificación catastral de las zonas afectadas".

LA ONU DENUNCIA

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, denunció el incumplimiento por parte del régimen talibán en su promesa de respetar los derechos de las mujeres y amnistiar a las personas relacionadas con el anterior Gobierno. Además de la ex presidenta chilena, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, afirmó que los talibanes no están respondiendo a las demandas de la comunidad internacional. Dicho grupo tomó el poder en Afganistán tras 20 años. Durante una rueda de prensa en Doha, Le Drian señaló que "la respuesta que hemos visto desde Kabul no está a la altura de nuestras expectativas hasta el momento", en referencia a los derechos de las mujeres en Afganistán. De todas maneras, destacó: "Estamos esperando acciones y continuaremos ejerciendo presión. Las mujeres son una prioridad".