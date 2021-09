» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Motivación:

Lecciones que deberían enseñar las escuelas

En la escuela, los niños aprenden muchas cosas que no van a ser útiles más adelante. Mientras que obtener una educación es importante, hay muchas cosas que los niños podrían estar aprendiendo que las escuelas y que no se enseñan. Los niños y adolescentes necesitan recibir lecciones de vida que les permitan ser independientes y seguros, pero respetuosos. A continuación te presento diez lecciones sobre las cuales las escuelas deberían centrarse: 1. Vive la vida que has creado para ti mismo. Mientras que otros intentarán persuadirte, debes saber que no pueden decidir por ti. Asegúrate de que el camino que decides tomar se alinea con tu propia intuición y deseos. Está bien cambiar caminos o crear uno nuevo. 2. Paciencia no es sólo saber esperar. La paciencia se trata de la capacidad de mantener una buena actitud mientras trabajas duro para lograr lo que deseas. Ser paciente te da el tiempo que necesitas para alcanzar tu meta. La paciencia no es solo la espera sino el ritmo. 3. Antes del éxito siempre existe algún tipo de fracaso. Cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y la mayoría de los errores son inevitables. Cometer errores no es el problema, no aprender de ellos sí lo es. Recuerda que detrás de cada gran éxito, hay mil intentos fallidos detrás. 4. pensar y hacer son cosas diferentes. No espere que el éxito llegue simplemente caído del cielo. Eres lo que haces, no lo que dices que harás. Recuerda que las cosas buenas vienen a aquellos que trabajan en metas significativas. Pregúntate lo que es importante y ten el coraje de construir tu vida alrededor de esa respuesta. 5. Para perdonar no tienes que esperar a una disculpa. Aprende a aceptar todas las disculpas que nunca obtienes, esto te hará la vida más fácil. La clave es estar agradecidos por cada experiencia, ya sea positiva o negativa. En lugar de molestarse en una situación, dar un paso atrás y decir "gracias por la lección". Darse cuenta de que los rencores del pasado son una pérdida de felicidad. Cuando perdonas, te estás permitiendo dejar ir tu pasado. 6. Aléjate de las personas que te hacen sentir mal. Ser valiente y alejarte de las personas que te hacen sentir incómodo e inseguro. Si alguien con quien te quedas te hace sentir que no puedes ser tú mismo, o si te sientes emocionalmente agotado o ansioso después de pasar tiempo con ellos, escucha tu intuición y déjalo de lado. Pasa el rato con las personas que te inspiran a ser la mejor versión de ti mismo. 7. Lo que posees no es quien eres. Las cosas que tienes no tienen nada que ver con quién eres como persona. Entender que vivimos en una cultura enormemente orientada al consumidor que da más importancia a las cosas materiales que a las conexiones y experiencias significativas. Establece un punto para crear tus propias conexiones sin ser influenciado por lo que ves en la televisión, lees en revistas de moda y así sucesivamente. 8. Las cosas que puedes cambiar en tan solo unos segundos. Ten en cuenta que las cosas cambian, a menudo espontáneamente. La gente y las circunstancias van y vienen. Recuerda que la vida no para y tiene la capacidad de pasar de la calma al caos en cuestión de segundos. Eventos imprevisibles suceden y pueden ocurrir en cualquier momento. Así que cuando la vida es buena, absorbe cada momento, disfrútalo. Y cuando la vida se pone dura, debes saber que estos momentos no duran para siempre. 9. Quererte es tu trabajo, y no el de otras personas. Cuando los niños son pequeños se les enseña a ser amable con los demás. Pero a medida que envejecen, necesitamos recordar que, si bien es importante ser amable con los demás, es importante ser amable con ellos mismos. 10. La vida es corta. Cuando los niños son pequeños se les enseña a ser amable con los demás. Pero a medida que envejecen, necesitamos recordar que, si bien es importante ser amable con los demás, es importante ser amable con ellos mismos. Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar