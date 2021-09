» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Mago 1 - Energía del 14/09/2021 - Trecena del Mago

Por Alejandra Dip













Alejandra Dip













SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. IX GLIFO ANTIGUO. El Mago abre las puertas a la visiones más profundas de cada ser. Activa los dones que traemos de nacimiento. Diluye las emociones negativas y el ego. Integra los opuestos. Energía que vive en tiempo presente. DÍA 51 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 23 DE LA LUNA 2 LUNAR DEL ESCORPION QUE VA DESDE EL 23/8 AL 19/9. DÍA 2 DE LA 8VA. SEMANA DEL AÑO, SEMANA AMARILLA. ESTAMOS EN EL DÍA 14 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR - CASTILLO ROJO DEL ESTE DEL GIRAR. Kin 14- Mago 1, autoguia. Tono 1, hoy comienza la Trecena del Mago, los 13 días donde tenemos que aprender a integrar nuestro inconsciente con nuestra parte consciente, nuestros mensajes internos traerlos a la mente. Escucharnos. Ciclo nuevo que comienza, ciclo de refinar, de purificar, de separar lo que sirve de lo que no. El 1, nos aclara los objetivos para poder avanzar, es saber hacia dónde nos dirigimos y la dirección que le vamos a dar a nuestras vidas si estamos mal aspectados nos puede provocar estancamiento, dependencia, falta de acción. El Mago nos conecta todo el tiempo con el inconsciente y nos alerta que no nos salgamos del camino que elegimos antes de tiempo por influencias del entorno. Volver a conectar con nuestro interior. Ver más allá. Utilizar la intuición, ser más sutiles, hilar finito, estar susceptibles, atentos, con escucha interna. El Mago nos hace reconocernos, profundizar en nosotros mismos y desde ahí valorarnos. Trabajar sobre nuestra autoestima, no dar, dar y dar, para que nos quieran, para que nos valoren, para que nos tengan en cuenta. Valemos en tanto somos, no nos inmolemos en dar. Dar y recibir. Le doy a Juan y recibo de Ana, aprendo a dar y a recibir, también aprendo a pedir. Esa es la rueda que tenemos que generar, la rueda que tenemos que aprender a integrar, doy alimento al que tiene hambre, recibo un abrazo, pido un consejo, doy una caricia. La Energía del Mago nos predispone a limar asperezas, y nos enseña a poner límites, no es más malo, ni egoísta, el que sabe decir un no a tiempo, un NO bien dicho y dicho a tiempo habilita un Si para uno mismo. Nos hace respetarnos y tenernos en cuenta. Un límite bien puesto te ayuda a proteger tu integridad. 13 días donde la magia esta y va a seguir dando vueltas, donde las verdades van a salir a la luz, donde sostener a otros puede ser moneda corriente, donde tender una mano al prójimo va a generar la diferencia, donde valorarse y valorar a otros tiene que volver a ser importante. Donde recuperemos la calma para retomar nuestro camino y no perderlo de vista. A sacar los conejos de la galera, hay muchos más conejos en la galera, de los que creemos ver, agudicemos nuestra clarividencia y que se haga la magia!!! ¡Buen comienzo de esta onda encantada mágica, una nueva etapa comienza. IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar