Efemérides del día de la fecha, 14 de Septiembre

DÍA DEL BOXEADOR En este día se recuerda la "Pelea del Siglo" entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, campeón mundial de los pesos pesados, por el título mundial de los pesos pesados en el año 1923. La misma se realizó en el Polo Grounds de Nueva York (Estados Unidos) ante 85.000 personas; en el primer round "El Toro Salvaje de las Pampas" cayó siete veces pero, a punto de finalizar el asalto, un derechazo del argentino arrojó a "El Matador de Manassa" fuera del ring. El norteamericano cayó sobre los periodistas y, por lo que se cree fueron 17 segundos, tardó en volver al ring: "Siempre respeté a Firpo y tuve el gusto de volverlo a encontrar en mis visitas a la Argentina. Fue un gran campeón y me dio una lección importante: yo no era invencible y también podía perder" expresó Dempsey a "El Gráfico" unos años después. En el segundo round, el local derribó a su rival tres veces logrando la polémica victoria por knock out. Así, a miles de kilómetros de distancia, en lo más alto del Palacio Barolo se encendió la luz roja indicando la victoria del estadounidense, algo que fue recibido con enojo y tristeza. El pésimo arbitraje de Johnny Gallagher fue duramente criticado por la prensa y la Comisión de Box le retiró la licencia. Cabe agregar que, en el año 1924, se legalizó el boxeo en el país.



BOCA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES 1977 Hace 44 años Boca vencía 5 a 4 a Cruzeiro (Brasil), desde el punto de penal, y se consagraba campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo e integrado por Hugo Gatti, Vicente Pernía, Roberto Mouzo, Alberto Tarantini, Rubén Suñé, Ernesto Mastrángelo y Darío Felman, debutó ganándole 1 a 0 a River con gol de Mouzo. En la primera fase, el conjunto del "Toto" Lorenzo se enfrentó a "El Millonario", Defensor Sporting y Peñarol (ambos de Uruguay) y demostró su superioridad al empatar sólo 2 partidos y avanzar a la siguiente ronda con comodidad. Los próximos rivales fueron Libertad (Paraguay) y Deportivo Cali (Colombia); frente al equipo paraguayo, Boca ganó los dos partidos 1 a 0 solo que en la ida el gol lo convirtió Daniel Pavón y en la vuelta Mario Zanabria. Curiosamente, ante el equipo colombiano también repitió resultado en ambos partidos que finalizaron en empate 1 a 1. La final la disputó contra Cruzeiro, vigente campeón del torneo, que cayó 1 a 0 en "La Bombonera" por obra de Carlos Veglio. Pero, en el Estadio Mineirão, los locales se impusieron con gol de Nelinho. Por eso, el desempate se jugó en el Estadio Centenario, donde el marcador permaneció inmóvil y los penales definieron al campeón; ese día, Boca gritó campeón y Gatti se convirtió en héroe al atajar el remate de Vanderlei.



SE LANZA "THE SPIRIT INDESTRUCTIBLE" Un día como hoy en el año 2012, Nelly Furtado lanzaba su quinto álbum "The spirit indestructible". Producido por la cantante canadiense junto a Michael Angelakos y Bob Rock e integrado por canciones compuestas por la artista con Salaam Remi, el disco es descrito por Furtado como "clásico, auténtico y súper conmovedor": "Estoy cantando con nueva pasión en mi álbum, con un amor recién descubierto de canto, de interpretación, de drama y arte. Hay una fuerza real en el nuevo álbum". Entre las canciones se encuentran "Parking lot", "Waiting for the night", "Bucket List" y "Big hoops (bigger the better)".