"La historia de todos los tiempos y especialmente de hoy, enseña que las mujeres serán olvidadas si olvidan pensar en sí mismas" Luise Otto. En 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se decretó el 14 de septiembre Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios de Comunicación. Una apuesta que llama a los medios de comunicación masivos a proyectar una imagen de la mujer libre de estereotipos y discriminaciones, y por, sobre todo, a mostrarla en su diversidad cultural, étnica, social y económica, acorde a los avances logrados. Propiciando la reflexión sobre el uso del lenguaje en los medios, promoviendo un trato respetuoso, inclusivo y no sexista. Lamentablemente, al día de hoy, esta propuesta no ocupa la agenda de ninguna corporación mediática. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, es parte de toda nuestra sociedad asumirla, partiendo del núcleo familiar, instituciones educativas, Estado y toda la red de comunicación y entretenimiento; solamente interactuando de esta forma se podrá empezar a introducir una educación que promueva la igualdad de género sustantiva y por lo tanto erradicar paulatinamente por generaciones las practicas que a nivel simbólico promueven la violencia de género. Desde el espacio en el que hoy estoy, "Tarde con aroma a café…" quiero saludar a todas aquellas mujeres que hoy ocupan un lugar dentro de los medios de comunicación y no olvidemos que entre nosotras debe existir la sororidad.