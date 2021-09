» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/sep/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Enfermedad Celíaca

Por Ana Marisa Martínez Barreiro













Ana Marisa Martínez Barreiro

La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, inmunomediada, sistémica, precipitada por la ingestión de proteínas del trigo, avena, cebada y centeno, comúnmente llamadas gluten o TACC, que afectan al intestino delgado en individuos genéticamente predispuestos. Las presentaciones clínicas (signos y síntomas) de la enfermedad son variadas, y esto puede ocasionar un diagnóstico tardío o la ausencia del mismo y complicaciones a largo plazo (tales como osteoporosis y riesgo aumentado de fracturas, alteraciones ginecológicas, retraso de crecimiento y pubertad, y un aumento del riesgo de malignidad intestinal en pacientes no tratados y es por esta razón que la detección temprana y el tratamiento oportuno revisten fundamental importancia para evitar complicaciones secundarias de esta patología. CLASIFICACION: Enfermedad sintomática clásica - Es la más frecuente en niños menores de 2 años y los más chicos suelen presentar disminución de apetito. - Los pacientes pueden consultar por diarrea crónica, que provoca malabsorción de nutrientes, pérdidas de grasa y proteínas por materia fecal. - Otros síntomas son: distensión abdominal (sensación de molestias, hinchazón abdominal y gases); pérdida de peso; baja talla; piel seca, cabellos opacos y secos, queilitis o "boqueras", lengua "lisa" o depapilada e irritabilidad. En los niños es frecuente que presenten disminución de apetito. Enfermedad clínica no clásica - Es mayor la edad en la cual se realiza el diagnóstico y el compromiso nutricional es menor. La diarrea suele ser menos frecuente. - Es fundamental recordar que la celiaquía no solo afecta al intestino, sino que es una enfermedad sistémica que puede manifestarse con otros síntomas, como anemia, talla baja, defectos en el esmalte dentario y aftas recurrentes, anorexia, retardo en la pubertad, trastornos ginecológicos, infertilidad, osteoporosis, debilidad o fatiga y trastornos del ánimo. Forma asintomática - Corresponde a individuos que no presentan signos o síntomas. - Estos pacientes son detectados a raíz del diagnóstico de la enfermedad en sus familiares de primer grado (madre, padre o hermanos) y por esto se les realiza el test, aun sin presentar síntomas. Tratamiento Los pacientes deben seguir una dieta libre de gluten (sin TACC), consultando los alimentos que cumplen con estas características según el Código Alimentario Argentino (CAA). Si bien hay una gran cantidad de alimentos que por su composición sin TACC, pueden contaminarse durante el proceso de industrialización, en cualquiera de sus etapas, a través de superficies, aire, equipos, entre otros. Por tal motivo, es recomendable que se consuman únicamente aquellos alimentos industrializados que estén autorizados como libres de gluten e incluidos en el listado autorizado. Deben estudiarse: - Familiares de primer grado de pacientes celíacos: padres hermanos e hijos de pacientes con diagnóstico de EC. - Pacientes con enfermedades autoinmunes como: Diabetes Mellitus Tipo I, Tiroiditis de Hashimoto, Hepatitis autoinmune, Síndrome de Sjögren. - Pacientes con miocardiopatías y enfermedades genéticas como Síndrome de Down o de Turner. - Pacientes con síntomas clínicos de EC Por eso, es fundamental que, ante la presencia de diversos síntomas, enfermedades o antecedentes familiares, la persona acuda al médico para realizar el diagnóstico oportuno. Dra. Ana Marisa Martínez Barreiro, Gastroenteróloga Pediatra (MP: 56055) - Centro Médico Rawson - cmrdrapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606